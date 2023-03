Opinión 31-03-2023

Señor director:



Al casi culminar el Mes de la Mujer, es necesario poner el acento en una de las desigualdades más básica y profunda entre hombres y mujeres: la inseguridad provocada por el miedo al entorno urbano.

La mujer es víctima permanente de la violencia expresada en temor y muchas veces, terror.

Según la Encuesta Nacional de Victimización en Espacios Públicos realizada en 2019 por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, en Chile, cerca del 70% de las mujeres mayores de 18 años, ha experimentado algún tipo de violencia en los espacios públicos de las ciudades de nuestro país.

Y según sostiene ONU Mujeres, en todo el mundo, las mujeres y las niñas enfrentan acoso sexual y violencia en espacios públicos. En muchas ciudades, una gran mayoría de mujeres y niñas ha experimentado alguna forma de abuso, que va desde los comentarios y tocamientos indeseados hasta violaciones y homicidios por razones de género.

Si no combatimos esa violencia, si no entregamos seguridad evidente en el entorno de manera equitativa -ya que para los hombres se hace mucho más seguro y tranquilo el tránsito por las calles de nuestras ciudades-, no estaremos realmente combatiendo la desigualdad de género.



Mónica Álvarez de Oro

Past president

Asociación de Oficinas de Arquitectos (AOA)