Opinión 15-07-2025

Señor Director:

Mucho se habla sobre las dificultades que tienen los jóvenes para ingresar al mercado laboral, pero rara vez nos cuestionamos cuál es nuestro rol concreto en esta situación como líderes empresariales. La realidad es que seguimos exigiendo experiencia previa, incluso para posiciones de entrada, y mantenemos estructuras rígidas que desincentivan nuevas formas de pensar.

Resulta paradójico que quienes ocupan altos cargos olviden lo complejo que fue iniciar sus propias carreras, enfrentando probablemente la misma falta de oportunidades que hoy critican. La verdadera barrera no es la inexperiencia de los jóvenes, sino nuestra propia resistencia al cambio y al riesgo.

Abrir espacios reales significa confiar en que el valor no siempre viene de una larga trayectoria, sino también de quienes están conectados con la realidad, leen el contexto con lucidez y actúan con coraje, pensamiento crítico, pasión, propósito, apertura al aprendizaje y humildad para reconocer cuando no saben o se equivocan.

Quizá llegó el momento de que quienes hoy lideramos asumamos un compromiso. Menos discursos y más opciones reales para quienes, como nosotros alguna vez, buscan la oportunidad de agregar un valor diferente y se atreven a hacer las cosas de otra forma.

Bernardita Mena, Managing Director.

Stanton Chase