Opinión 21-08-2025

Señor director: 21-08-2025



Las últimas cifras de la Superintendencia de Insolvencia muestran un fenómeno que merece atención: entre enero y julio de este año, las renegociaciones de deudas aumentaron 85% y las liquidaciones 55% respecto de 2024. Detrás de estos números hay familias que, pese a un menor número de morosos en comparación al año pasado, enfrentan deudas más altas y difíciles de pagar. La mora promedio supera los $2,3 millones y crece el grupo de morosos permanentes, quienes pasan más de un año sin poder regularizar su situación.

La ciudadanía comienza a recurrir con mayor frecuencia a la renegociación, herramienta que detiene embargos y facilita acuerdos, con tasas de éxito cercanas al 98%. Sin embargo, no siempre se utiliza de manera adecuada y muchos terminan igualmente en la liquidación de sus bienes.

El gran desafío no es solo difundir estas herramientas, sino educar y acompañar a las personas antes de que su situación se vuelva insostenible. Chile requiere mayor educación financiera y un uso responsable de la ley de insolvencia para que endeudarse no signifique, en la práctica, mayor vulnerabilidad.

Ricardo Ibáñez

Abogado y fundador de DefensaDeudores.cl

