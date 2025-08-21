viernes 22 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Opinión 21-08-2025
    Señor director: 21-08-2025
    Publicidad 12

    Las últimas cifras de la Superintendencia de Insolvencia muestran un fenómeno que merece atención: entre enero y julio de este año, las renegociaciones de deudas aumentaron 85% y las liquidaciones 55% respecto de 2024. Detrás de estos números hay familias que, pese a un menor número de morosos en comparación al año pasado, enfrentan deudas más altas y difíciles de pagar. La mora promedio supera los $2,3 millones y crece el grupo de morosos permanentes, quienes pasan más de un año sin poder regularizar su situación.
    La ciudadanía comienza a recurrir con mayor frecuencia a la renegociación, herramienta que detiene embargos y facilita acuerdos, con tasas de éxito cercanas al 98%. Sin embargo, no siempre se utiliza de manera adecuada y muchos terminan igualmente en la liquidación de sus bienes.
    El gran desafío no es solo difundir estas herramientas, sino educar y acompañar a las personas antes de que su situación se vuelva insostenible. Chile requiere mayor educación financiera y un uso responsable de la ley de insolvencia para que endeudarse no signifique, en la práctica, mayor vulnerabilidad.
    Ricardo Ibáñez
    Abogado y fundador de DefensaDeudores.cl
    Freddy Mora | Imprimir | 77

    Otras noticias

    La convivencia escolar como reflejo de la sociedad
    La convivencia escolar como reflejo de la sociedad
    ALGO MÁS QUE PALABRAS Frente a los descontroles humanos; el control sobre nuestras propias vidas
    ALGO MÁS QUE PALABRAS Frente a los descontroles humanos; el control…
    La solidaridad no se conmemora, se vive
    La solidaridad no se conmemora, se vive
    La educación como motor de una conciencia planetaria
    La educación como motor de una conciencia planetaria
    Digitalización con propósito y colaboración
    Digitalización con propósito y colaboración
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para