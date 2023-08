Opinión 25-08-2023

Señor Director:



Hace un par de meses pregunté por qué nuestro país no figuraba en la lista de los países participantes en la Exposición Universal de Osaka 2025.

Hasta hoy y a 20 meses de la inauguración de la Expo no ha habido respuesta por parte de las autoridades.

La interrogante sigue en la mesa y aún estamos a tiempo de organizar un concurso público de arquitectura, contenido y relato para definir la mejor opción para que nuestro país tenga la representación que merece y que históricamente han impulsado nuestros gobiernos.

Hoy vuelvo a preguntar, ¿por qué no estamos en Expo Osaka 25?



Yves Besançon Prats

Past president Asociación de oficinas de Arquitectos (AOA)