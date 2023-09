Opinión 27-09-2023

Señor Director:





Es de su conocimiento que actualmente se votan en Consejo Constitucional los diferentes articulados de la nueva Propuesta de Constitución, por cierto, una fase más dentro del proceso que finalizará con el Plebiscito Ratificatorio, con voto obligatorio, del 17 de diciembre próximo.

Al respecto, se ha aprobado a instancias de consejeros de ultraderecha y derecha (mayoría), una serie de enmiendas a la propuesta entregada previamente por Comité de Expertos, que a mi parecer, implican grandes retrocesos en derechos sociales adquiridos y otros que afectarían derechamente los ingresos de comunas más desfavorecidas como Linares (por la eliminación de pago de Contribuciones por primera vivienda), entre otros aspectos.

Dicho lo anterior, a diferencia de lo sucedido en el proceso anterior (Convención), no he visto a nuestros legisladores (puntualmente Sra. Rincón, ferviente partidaria del Rechazo) y otros personajes políticos locales, alzar su voz ante éstas propuestas regresivas; no he leído al alcalde de Linares y ediles de otras comunas vecinas, expresar su preocupación por la disminución de ingresos a las arcas municipales por efecto regresivo de la supresión de pago contribuciones a viviendas de alto valor, como por el contrario ya lo hicieron alcaldes y alcaldesas que avizoran fuertes mermas en los ingresos vía Fondo Común Municipal; no han aparecido reflexiones, ni reclamos de las multi gremiales locales, sobre la propuesta de concesionar Bienes de Uso Público como el agua (cuyo derecho de propiedad han defendido a ultranza), bordes de ríos y playas, extracción de combustibles fósiles (minería) o la prohibición al Banco Central para intervenir el tipo de cambio en casos que se vea en riesgo la economía nacional, etc.; y por último, en lo más distendido, extraño las caricaturas de Nené, que al parecer vio afectada su creatividad, entendiendo que tal vez comparta plenamente lo propuesto, que de ser así es legítimo, pero no la inhibe de entregar sus satíricas viñetas de corte derechista, las cuales no siempre compartida, se extrañan.

Da la impresión que a los sectores aludidos, le acomodan las propuestas y enmiendas aprobadas a la fecha, que reitero a mi juicio, en muchos casos más que favorecer a los habitantes de ésta y otras comunas de la Región, afectarán negativamente su desarrollo social y económico, sin muchas posibilidades de dejar el estancamiento histórico que nos afecta. O bien, en lo que pareciera ser lo más cuerdo, los aludidos esperarán la emisión del documento final acordado con la Comisión de Expertos, para emitir una opinión acabada sobre la Propuesta Constitucional aprobada definitivamente por el Consejo Constitucional.