Señor Director:



Este 16 de octubre celebramos el Día del Profesor, una fecha que nos invita a reconocer y valorar la labor de quienes dedican su vida a la educación, enfrentando desafíos significativos en una sociedad cada vez más digitalizada.



De acuerdo con el Centro de Estudios del Ministerio de Educación, en 2023 Chile cuenta con más de 263.000 docentes de aula. Estos profesionales no solo se dedican a transmitir conocimientos, sino que lideran procesos fundamentales de transformación que preparan a los jóvenes para afrontar los complejos desafíos del siglo XXI, en gran medida vinculados a la digitalización.



Los docentes han demostrado una admirable capacidad de adaptación y flexibilidad, enfrentando la necesidad de innovar constantemente. Esto implica integrar, con rapidez y exigencia, nuevas herramientas que estimulan el aprendizaje en el aula, tales como la inteligencia artificial.



Si bien reconocemos el gran potencial de estas tecnologías, es crucial recordar que solo podrán ser un aporte concreto, si se integran de la mano de los docentes. Ellos son los responsables de establecer los criterios para guiar a sus estudiantes en el desarrollo de habilidades esenciales como el pensamiento crítico, la creatividad y la colaboración.



Los docentes son, y seguirán siendo, una pieza clave en el progreso de nuestro país, no solo durante la etapa escolar, sino también en la vida profesional en donde el aprendizaje continuo es indispensable.



Hoy celebramos a las profesoras y los profesores de Chile, y su enorme capacidad de transformación. Gracias a ellos, estamos construyendo un mejor futuro desde la sala de clases. Nuestro deber es reconocer su labor, apoyarlos y, por sobre todo, no dejarlos solos en este camino.



Catalina Araya, directora de Educación en Fundación País Digital.