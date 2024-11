Opinión 09-11-2024

Señor director:

El Imacec de 0% es una gota más en un vaso que puede rebalsarse muy pronto. En tanto, el Gobierno destaca la reforma de pensiones como prioridad, pero insiste en terminar con las AFP y licitar la administración de los ahorros de afiliados antiguos.

Hace unos meses, un grupo de economistas de Clapes UC publicó un estudio evidenciando el impacto positivo que ha tenido el sistema de capitalización individual en el crecimiento económico, la inversión y el empleo. ¿Por qué desarmarlo entonces?

Por otra parte, la licitación propuesta podría reducir las comisiones, pero no mejora las pensiones. Siempre hay dos caminos para hacer más eficiente las instituciones: reducir costos (comisiones) o elevar los ingresos (rentabilidad). Lograr 50 puntos base menos de comisión todos los meses elevaría la tasa interna de retorno (TIR) del afiliado en cerca de 0,4%. Sin embargo, 10 puntos base más de rentabilidad lo haría en 1,3%. Resulta evidente que, si por reducir las comisiones se arriesga la rentabilidad, el balance no sería positivo.

Esta situación me recuerda a Nerón; emperador que, mientras Roma ardía en llamas, cantaba despreocupado un poema. El Gobierno, sin mirar la situación a su alrededor, insiste en cantar su propia canción.





Matías Vargas Vera

Investigador Observatorio Perspectivas