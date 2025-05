Opinión 30-05-2025

Señor director:30-05-2025

Casi 4 millones de personas figuran en DICOM, de acuerdo al Informe de Deuda Morosa de la Universidad San Sebastián y Equifax para el primer trimestre de 2025, lo que demuestra una disminución de 15.600 personas menos que en el trimestre anterior. Si bien la cifra parece alentadora, el aumento en los procedimientos de insolvencia y renegociación revela que muchas personas no están resolviendo sus deudas, sino buscando cómo salir del sistema.

Este fenómeno es especialmente preocupante entre los jóvenes. Cada vez más profesionales enfrentan la insolvencia a temprana edad, porque sus ingresos no alcanzan para cubrir gastos básicos ni permiten ahorrar. En muchos casos, el crédito se convierte en parte estructural de su presupuesto mensual.

Esta precariedad no solo afecta la estabilidad personal y familiar: también posterga decisiones clave para el desarrollo económico, como adquirir una vivienda, emprender o formar familia.

Se requiere abordar este fenómeno con urgencia. Fortalecer la educación financiera desde etapas tempranas e impulsar el uso responsable del crédito es fundamental. La organización y la planificación son hoy actos de responsabilidad.

Ricardo Ibáñez

Abogado y fundador de DefensaDeudores.cl