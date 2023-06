Opinión 20-06-2023

Sentirse solo aumenta el riesgo de sufrir Alzheimer

• El Alzheimer es un tipo de demencia que aún no tiene cura.

• En general, los primeros síntomas ocurren a los 65 años.

• En 2019, unos 60 millones de personas en el mundo padecían algún tipo de demencia.

• Se estima que para el año 2030 en Latinoamérica habrán más de 7 millones de personas con Alzheimer.

• Hay nuevos avances que pueden ayudarnos a pronosticar precozmente si lo vamos a padecer.

• La soledad está relacionada directamente con los otros factores de riesgo del Alzheimer, como la falta de ejercicio y no comer de forma saludable.

El miedo a olvidar, a no saber quiénes somos y cuál es nuestro pasado, está latente en muchas personas. Peor todavía si no nos damos cuenta de cómo va ocurriendo este proceso o no sabemos cómo prepararnos o luchar contra esto. Padecer Alzheimer es la materialización de ese miedo, más aún porque hasta ahora no es posible predecirlo y tampoco curarlo. En este artículo te contaremos cuáles son los avances que permitirán pronosticar su aparición tempranamente y, quizá, reducir el riego de padecerlo.

Tal como lo hemos tratado previamente en Vida y Salud, el Alzheimer es una enfermedad cerebral y un tipo de demencia (existen otros tipos, y que se dan por diversas razones, ya sea por causas naturales o externas, como un golpe). En el caso del Alzheimer, no se conoce su causa totalmente, pero sí sabemos que ocurre un daño progresivo e irreparable de las neuronas cerebrales. En general esto ocurre cuando se acumulan unas determinadas moléculas en el cerebro, que, al ser limpiadas por el sistema, este también destruye a las neuronas.

En general las personas con demencia se caracterizan por :

• Tener una declinación progresiva de la memoria, que puede afectar a su orientación y su historia de vida.

• Puede también verse afectado el lenguaje, la conducta (cambia la personalidad o la forma de ver el mundo) y la movilidad del cuerpo.

Puedes ver aquí las características del Alzheimer.

Aumentan los casos en Latinoamérica

En el 2022 una investigación mostró que en el mundo había 60 millones de personas con demencia; y para 2050 subirá a 150 millones. Latinoamérica actualmente tiene a 5 millones de enfermos con Alzheimer, que es el mismo número que tiene Estados Unidos. En 2050 ambas regiones triplicarán sus afectados “La demencia es uno de los principales problemas sanitarios y sociales a los que se enfrenta la región de Latinoamérica y el Caribe”, comenta la Dra. Daisy Acosta, de la Asociación Dominicana de Alzheimer.

La detección será más temprana

En Vida y Salud ya te hemos mencionado algunas acciones que los médicos proponen para quizá retrasar, o disminuir el riesgo de padecerlo. Estos son los nuevos avances:

• Uso de Inteligencia Artificial (IA): Las aplicaciones de escritura web con IA muy famosas, como ChatGPT, pueden detectar a una posible persona en etapas iniciales de Alzheimer, al presentar ciertas características a la hora de escribir. Pero aseguran los investigadores que “el uso de IA aún está en pañales para aplicarlo en la vida real, aunque no deja de ser prometedor”.

• Uso de la genética: Se han descubierto 28 genes alterados que producen proteínas que servirían para predecir el riesgo (o inicio de la enfermedad) en personas sobre los 50 años. Inés Moreno, profesora de la Universidad de Málaga, en España, señala que “sería ventajoso si estos estudios genómicos se realizaran de forma habitual en la atención primaria para poder prevenir, diagnosticar y tratar rápidamente a aquellas personas que se encuentren en riesgo elevado”.

• Células y Sistema Inmune: La Dra. Malú Gámez, investigadora del centro de la genética de las enfermedades neurodegenerativas en la Universidad de Florida, menciona que pacientes en etapas iniciales de Alzheimer, tienen ciertas alteraciones biológicas. Estas son la debilitación del sistema inmune y el aumento de un tipo de célula inmune que vive en el sistema nervioso, llamada microglía.

Las interacciones genéticas y de proteínas, las células cerebrales que empiezan a funcionar mal, así como el uso de inteligencia artificial, pueden darnos las ‘banderas rojas’ del desarrollo inicial de la enfermedad. Además, cada día hay más evidencias que apuntan a la papel que puede jugar la microbiota en este proceso. Conociendo todo es posible empezar a pensar en terapias.

Una revisión de los investigadores del departamento de Ciencias cognitivas y cerebrales del MIT, publicada en la revista Nature, proponen 5 áreas que en el mediano plazo pueden servir para tratar a pacientes utilizando las nuevas técnicas de biotecnología:

• Respuesta inmune e Inflamación.

• El gasto de la energía en el cerebro.

• Como se producen las proteínas cerebrales.

• Daño del ADN y de las Células.

• Cómo se estructuran los vasos sanguíneos en el c