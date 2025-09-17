Opinión 17-09-2025

Septiembre, mes de la Patria

Pedro Pablo Dartnell Encina



Nació en Linares, el 24 diciembre 1873; hijo del irlandés Roberto Dartnell Lother y Carmen Encina Ibáñez. Se casó en Santiago, el 24 enero 1926, con Ma. Josefina Rosa Matte Amunátegui y tuvieron cuatro hijos.

Estudió en el Liceo de Linares; e Ingeniería en la Universidad de Chile, especializándose en Ingeniería Militar. Estuvo en la Escuela Militar, desde 1885 a 1891; participó en la Guerra Civil de 1891, luchando por la causa congresista, en las batallas de Con Cón y Placilla.

Viajó a Bélgica, Alemania y España, entre 1897 y 1899; en 1910 volvió a Europa, a la Ècole de Guerre de París, perfeccionándose, hasta 1912.

En estos viajes, conoció la importancia de la aviación militar. Realizó informes al respecto y luego de ellos, se creó en 1913 en Chile, la primera escuela de aviación. Más tarde, fue nombrado director de la Fuerza Aérea del Ejército de Chile.

Fue presidente de la Junta de Gobierno, que asumió en ausencia del presidente Arturo Alessandri Palma, del 23 al 27 de enero de 1925. Miembro de la Tercera Junta, del 27 de enero al 20 de marzo de 1925, día en que reasumió Arturo Alessandri Palma. En esta época era General de División.

Fue elegido senador por la Sexta Agrupación Provincial "Talca, Linares y Maule", periodo 1930-1938; integró y presidió la Comisión Permanente de Ejército y Marina y fue senador reemplazante en la Comisión Permanente de Higiene y Asistencia Pública.

En su carrera militar ejerció varios cargos; obteniendo distintos grados, desde subteniente, hasta General y Director general del Servicio Aéreo Independiente, General comandante de la III y IV División, Director de la III División, Inspector General del Ejército, el más alto de la época. Se retiró en 1926.

Gracias a su ayuda y gestión fue posible la realización de las hazañas de Dagoberto Godoy, quién fue el primero en cruzar la cordillera de los Andes, en un monoplano Bristol, el 12 de diciembre de 1918; y la del teniente Cortínez, que hizo la doble travesía de los Andes, en abril de 1919.

A través de su vida, recibió distinciones, como la de Comendador de Isabel La Católica y Gran Cruz al Mérito Militar, ambas de España; Gran Oficial de la Corona de Italia; Oficial de la Legión de Honor; Gran Oficial de la Orden Michael de Francia; Oficial de la Corona de Bélgica; Oficial Instrucción Pública (Palmas Académicas). Medallas de 20 y 30 años de servicio, del Ejército de Chile. Murió en Providencia, Santiago, el 26 de septiembre de 1944.









