Opinión

Septiembre, mes de la Patria Bernardo de Vera y Pintado

(Manuel Quevedo Méndez)





Nació en Santa Fe de la Vera Cruz, Argentina, en el año 1780; su padre don José de Vera y su madre, doña María Antonia López Pintado. Fue mexicano de origen, criado en Argentina y naturalizado chileno.

Hizo sus estudios en la Universidad de Córdoba, Argentina y más tarde, se trasladó a Chile para poder seguir los cursos de Leyes. Aquí se matriculó en la Real Universidad de San Felipe, donde, además, estudió Teología, graduándose de Licenciado y Doctor en Leyes y en Teología.

Desde joven actuó junto a los revolucionarios que lograron la independencia de Chile. Siguió la suerte de todos los que apoyaron esa causa y debió exiliarse en la vecina ciudad de Mendoza, después del desastre de Rancagua; allí conoció al general José de San Martín, quien lo nombró como secretario y auditor de guerra del ejército libertador, cuando regresó al país, en 1817.

En 1811 fue nombrado representante de Argentina ante las autoridades surgidas del proceso de Independencia en Chile. Desde nuestro país envío pertrechos militares a las fuerzas que luchaban contra el Virrey del Perú. También intervino impidiendo que Chile vendiera trigo al Perú, ya que, con ello, estaba ayudando a los españoles que estaban allí en el poder.

Las vicisitudes de la guerra y el cambiante panorama social y político, hicieron que O’Higgins incurriera en el error de considerarlo enemigo de las causas patrióticas chilena y argentina; sin embargo, más adelante reconoció su error y le permitió la vuelta a Chile.

El Director Supremo le encargó la realización de la primera Canción Nacional; de cuya letra quedaron los siguientes versos: “Dulce Patria, recibe los votos/ con que Chile en tus aras juró/ que o la tumba serás de los libres/ o el asilo contra la opresión”.

Dedicó parte de su vida a la docencia, como profesor de Derecho en el Instituto Nacional.

Fue elegido diputado propietario por Linares, en el Congreso General de la Nación, 10 noviembre 1824-11 mayo 1825; integró la Comisión Permanente de Constitución y la de Justicia y Legislación; fue vicepresidente del Congreso, 22 enero 1825 y presidente, 23 marzo del mismo año. Dejó de existir en Santiago, el 27 de agosto de 1827.





