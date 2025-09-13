sábado 13 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Opinión 13-09-2025
    Septiembre. Mes de la Patria Canto a Linares, óleo de Pedro Olmos Muñoz
    (Manuel Quevedo Méndez)

    Pedro Olmos estudió estudios artísticos en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Concepción.
    Vivió la bohemia de la década de los años treinta en Santiago compartiendo su amistad con artistas ligados a la pintura y la literatura, entre ellos Pablo de Rokha, Juvencio Valle, Vicente Huidobro, Andrés Sabella, entre otros.
    Casado con la escritora y pintora Emma Jauch, ambos recorrieron el mundo dedicándose a la pintura y la difusión cultural; a su regreso a Chile, luego de una larga estadía en el extranjero, la pareja se radicó definitivamente en Linares, lugar donde surgió el Grupo Ancoa (1958), centrando sus actividades en el rescate de valores y tradiciones culturales de la zona.

