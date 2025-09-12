Opinión 12-09-2025

Septiembre, mes de la Patria Conjunto Villa de San Ambrosio

(Manuel Quevedo Méndez)



“Un 26 de junio de 1964 nace el Conjunto Villa de San Ambrosio de Linares, como una chispa que se encenderá en nuestros corazones y hará más llevaderos estos grises días invernales.

El calor de cuecas y tonadas, el vibrar de las cuerdas del arpa y las guitarras, junto a panderos y tormentos, arderán como una hoguera que ni el paso de los años ni los cambios sociales podrán apagar”.

Leopoldo Flores Lastra y Juan Gutiérrez Martínez, nunca dimensionaron lo fructífera que sería su obra, la trascendencia que podría alcanzar su creación, pues la semilla que ellos sembraron sigue dando frutos; que mantienen vivo a este conjunto.

Son años de historia arraigados a un pueblo que lo ha hecho suyo y que ha vibrado con cada una de sus presentaciones; al cual el Conjunto Villa San Ambrosio ha paseado en sus giras -dentro y fuera del territorio nacional- llevando consigo un trozo de este terruño, por medio de canciones, danzas, costumbres y tradiciones, abriendo una ventana al exterior, como embajadores de nuestra cultura folclórica tradicional.











