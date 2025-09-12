viernes 12 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Opinión 12-09-2025
    Septiembre, mes de la Patria Conjunto Villa de San Ambrosio
    Publicidad 12
    (Manuel Quevedo Méndez)

    “Un 26 de junio de 1964 nace el Conjunto Villa de San Ambrosio de Linares, como una chispa que se encenderá en nuestros corazones y hará más llevaderos estos grises días invernales.
    El calor de cuecas y tonadas, el vibrar de las cuerdas del arpa y las guitarras, junto a panderos y tormentos, arderán como una hoguera que ni el paso de los años ni los cambios sociales podrán apagar”.
    Leopoldo Flores Lastra y Juan Gutiérrez Martínez, nunca dimensionaron lo fructífera que sería su obra, la trascendencia que podría alcanzar su creación, pues la semilla que ellos sembraron sigue dando frutos; que mantienen vivo a este conjunto.
    Son años de historia arraigados a un pueblo que lo ha hecho suyo y que ha vibrado con cada una de sus presentaciones; al cual el Conjunto Villa San Ambrosio ha paseado en sus giras -dentro y fuera del territorio nacional- llevando consigo un trozo de este terruño, por medio de canciones, danzas, costumbres y tradiciones, abriendo una ventana al exterior, como embajadores de nuestra cultura folclórica tradicional.





    Freddy Mora | Imprimir | 77

    Otras noticias

    Generación Z: Más allá de las creencias
    Generación Z: Más allá de las creencias
    Voto obligatorio y la falsa amenaza de libertad
    Voto obligatorio y la falsa amenaza de libertad
    CINE PARA ADULTOS
    CINE PARA ADULTOS
    HISTORIAS DE VIDA DE FAMOSOS, AÚN NO TAN FAMOSOS”
    HISTORIAS DE VIDA DE FAMOSOS, AÚN NO TAN FAMOSOS”
    ¿Fiscalización o vigilancia masiva?
    ¿Fiscalización o vigilancia masiva?
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para