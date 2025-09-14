Opinión 14-09-2025

Septiembre, mes de la Patria El “18” de antaño, en la Alameda de Linares

A grandes rasgos, lo que ocurría y lo que ocurre, en esta fecha, desde saraos a fiestas de etiqueta, celebraciones con juegos criollos, zamacuecas, cuecas, chicha y ponche, hasta las celebraciones de hoy, con cumbias, cerveza y anticuchos.

Las primeras celebraciones organizadas -o estructuradas para el aniversario patrio-, fueron responsabilidad de José Tomás Ovalle (gobernaba en 1830) como vicepresidente de la República, y se afianzaron en 1831, con José Joaquín Prieto, cuando se confundieron las fiestas dieciocheras con la trasmisión del mando.

El 18 de septiembre se recordaba cada año, pero la fiesta más importante era el 12 de febrero, por la fundación de Santiago, y el triunfo del Ejército Libertador (12 de febrero de 1817) y en la misma fecha, al año siguiente, la jura de la Independencia.

Vicente Pérez Rosales recuerda que sólo en 1824 vino a darse -por decreto supremo- a la voz patria su legítimo significado: se mandó decir "¡Viva Chile!" en vez de "¡Viva la patria!" en los días en que debían celebrarse, las glorias de recientes fechas, y las que nos dieron libertad.

En Linares, una vez finalizado el desfile y Te Deum, el público se dirigía a la Alameda, para el paseo familiar y recorrido por las fondas y ramadas. Entre las primeras entretenciones populares se consigna el famoso “palo ensebado”.







