Septiembre, mes de la Patria Historia del Himno Nacional de Chile (1819)

El himno fue musicalizado por Manuel Robles Gutiérrez, además este hombre participó en las guerras con el Ejercito Libertador en 1817. La musicalización del peruano José Reverte no fue aprobada porque no calzaba con los versos. Entonces, se lo encargaron al músico chileno Manuel Robles.

El himno fue creado con el poeta Bernardo de Vera y Pintado, quien también actuó en las luchas revolucionarias por la independencia de Chile. Ellos fueron los encargados de la completa realización de la letra; llamada Canción nacional de Chile. Encargo mandado por Bernardo O’Higgins.

Su estreno oficial tuvo lugar en el teatro de Domingo Arteaga Alemparte; primer teatro que existió en Chile. La orquesta fue dirigida por el propio compositor. El himno contenía diez estrofas muy bien logradas.

La composición no fue oficializada por el gobierno, a pesar de su popularidad. En suma, fue rechazada; así que, se contactó para el cambio de música al español Ramón Carnicer, compositor de ópera, presentó una letra que compuso durante su exilio en Inglaterra como consecuencia de sus ideas liberales.

El Ministro chileno en Londres, Mariano Egaña, solicitó a Carnicer realizar algunas modificaciones en su contenido; teniendo como base la letra compuesta por Vera y Pintado. En este himno ayudó el poeta chileno Eusebio Lillo Robles.

La obra quedó completa y aprobada en 1827. El estreno se realizó el 23 diciembre 1828 en un concierto de la Sociedad Filarmónica en el teatro del coronel Domingo Arteaga.

El himno de Carnicer como el texto de Lillo debió vencer la fuerte resistencia popular antes de imponerse sobre sus antecesores. Era necesario que la nueva letra del himno nacional no atacara a los españoles, ya que, en ese momento, Chile mantenía buenas relaciones con este país. El presidente Manuel Bulnes Prieto pidió modificar los versos que molestaban a España. La versión definitiva fue aprobada por Andrés Bello en 1847.

El himno de Chile motivó el fuerte arraigo nacional y siempre está presente en diversas celebraciones; produciendo un sentimiento de unidad nacional. Para la conmemoración de los 200 años del inicio del proceso independentista chileno, el himno nacional de Chile fue cantado a la misma hora en todas las plazas de armas el 18 de septiembre de 2010.











