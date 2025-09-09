Opinión 09-09-2025

Septiembre, mes de la Patria José Bravo López, folclorista



(Manuel Quevedo Méndez)



Profesor, folclorista, poeta y escritor. A contar del año 1965 inicia un profundo trabajo en las áreas de folclor, las letras y el desarrollo cultural de la provincia de Linares, formando y dirigiendo grupos musicales, destacados en diferentes escenarios del país.

Con formación folclórica recibida en DIGEDER (1979), con profesores de universidades del país, en tanto en la U. de Talca entre el 90 y el 92. Instrucción formal reforzada por el aprendizaje recibido directamente de los cultores naturales del folclor.

Alumno de Estética del investigador Fidel Sepúlveda y de Juan Pérez Ortega, en la U. de Valparaíso. Trabajó junto a Margot Loyola en la U. de Talca.

Publicaciones: "Por las montañas inmensas", con fonograma del mismo nombre; “Las hojas de versos populares”, dibujos propios y fonograma "La cueca maulina", (2000).

"Expresiones folclóricas del 2000", Municipalidad de Colbún.

"Festividades religiosas de Sn. Antonio - Panimávida", FONDART 2000.

Docencia en los talleres populares del Instituto Cultural de la Municipalidad de Linares, apoyo y entrega de material a grupos de la provincia de Linares y el país.

Ha dictado seminarios en Linares, Talca y Santiago, reconocido a nivel nacional como un importante recopilador y estudioso de nuestro folclor.

En 1995 el Concejo Municipal de Linares le otorga en forma unánime "Medalla al Mérito Municipal", Premio de Arte.

En 2007 el Consejo Regional de la Cultura y las Artes le entrega el reconocimiento como "Premio Patrimonio vivo".





