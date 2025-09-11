Opinión 11-09-2025

Septiembre, mes de la Patria La chicha con harina

Samuel Maldonado Silva





(Manuel Quevedo Méndez)

En Diario «El Heraldo», mayo de 1955, el siguiente escrito bajo la firma de Samuel Maldonado Silva: “La sabrosa “chicha con aritmética” (La sabrosa chicha con harina) es posible que haya nacido en la localidad de Palmilla.

Transcribimos algunos fragmentos: Palmilla tiene un pasado famoso y adquirió nombradía en el tiempo en que desarrollaba sus actividades el Molino de Cooper y Cía. que más tarde fue de propiedad de Guillermo Firth.

No se crea que Palmilla fue famoso solo por su industria molinera. De ninguna manera. Pueden los linarenses de hoy recordar un poco y decir que Palmilla fue famoso, además, por sus sandías y melones.

Los palmillanos llevan sus productos en carretas hasta Parral, por el sur y hasta cerca del Maule, por el norte. Las hermosas brevas eran de un sabor insuperable y las uvas de un dulzor inigualable. Para qué hablar de las sandías ¡¡“dulces y de un rojo encendido”!!

Los melones, “carnosos, suaves y agradable dulzor”, también de Palmilla. Los linarenses de antaño dicen: “para chuparse los bigotes y los dedos”.

Quizás haya nacido por Palmilla la sabrosa chicha con harina o “chicha con aritmética”, como le llaman a este bebestible.

Esa es la parte del pasado de esta localidad enclavada en el norponiente de la Villa de Linares. Y los más antiguos, al escuchar o leer estos recuerdos, quizás sientan en sus bocas el sabor de las sandías, de los melones, de las brevas y de la sabrosa “chicha con aritmética”. (SAMMY, Samuel Maldonado Silva. Hemeroteca El Heraldo)



