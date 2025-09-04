Opinión 04-09-2025

Septiembre, mes de la patria -La cueca, vivencias y reflexiones-



El nacimiento de la cueca se data hacia 1824, en Perú, según investigaciones académicas. Fue bautizada con el nombre de zambaclueca, zambacueca, zamacueca y, hoy día, cueca. También se oía nombrar como zamba culeca en el norte de Perú.

Ha sido aclamada y aborrecida, bendecida y despreciada, amada, pero ha permanecido siempre altiva y serena. Y es liberadora, pues, sin aceptar mandatos, consiguió a través del tiempo y los protagonistas de un pueblo entero, convertirse en nuestra danza nacional.

Su danzar magnífico se ha lucido en salones aristocráticos y en salones de medio pelo. Ha acompañado la tristeza de los labriegos, en sus ranchos humildes; ha ayudado al hombre, en sus duras faenas en trillas a yegua, en vendimias, en esquilas y todo trabajo campesino; celebrando la hidalguía del huaso, de manta y espuelas en los rodeos; compartiendo la alegría, en fiestas de enamorados o de niños que recién; ha llorado, en velorios de angelitos, y en la fe religiosa del pueblo, que suplica y paga mandas arrodillado ente los altares, también presentes.

Generosamente, ha compartido su ritmo, sus pasos, su postura, sus diseños de piso, con toda danza que ingresa sin aviso en sus dominios. Es que confía en sus valores y sabe cuándo es bien recibida o quieren engañarla, con falsas acrobacias o malabarismos, sin sentido, quitándole su intimidad; desconociendo sus símbolos.

Cuánto expresa una cueca nacida de la tierra, cuando es bailada como opción de vida o como anhelo de perpetuidad, con sentimientos y embriaguez y con todos sus mensajes de verdad.

Ella, la cueca, sabe bien cuando es realmente cantada hasta el desgarro de la garganta o cuando el pañuelo se levanta altivo flameando como bandera o se baja sumido en las sombras y el desconsuelo. (Bibliografía: Bailan cueca, Margot Loyola y su padre, cuartel de Bomberos de Linares. Textos: La cueca, libro de Margot Loyola y Osvaldo Cádiz. Ed. Universitarias PUC de Valparaíso. 2010)

