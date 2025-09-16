Opinión 16-09-2025

Septiembre, mes de la Patria Las Hermanas Loyola, hijas de Linares

Uno de los dúos femeninos más famosos y escuchados durante los años 40 fue el integrado por las agraciadas hermanas Estela y Margot Loyola, hijas de Recaredo Loyola y Ana María Palacios.

Siguiendo la antigua tradición folclórica, de asociaciones femeninas de guitarra-voz, generalmente dúos vocales de hermanas, en la interpretación de un repertorio típico.

Las Hermanas Loyola daban un gran golpe musical el año 1932, en Radio del Pacífico; siendo apadrinadas por el compositor Donato Román Heitman.

Margot ya había comenzado sus viajes iniciales investigando junto a la poeta Cristina Miranda, por lo que gran parte del repertorio de Las Hermanas Loyola estaba integrado por canciones anónimas, rescatadas desde el interior, sobre todo cuecas y tonadas.

Margot y Estela estaban encargadas de desarrollar charlas educativas y conciertos de música folclórica como si fueran conciertos de música cámara.

En 1950 el dúo vocal-instrumental terminó su vida artística tras obtener un valioso premio como mejor conjunto folclórico, entregado por la prensa escrita y radial. Una Estela enamorada decide seguir su vida personal lejos de la música, por lo que la disolución del dúo cierra un brillante ciclo interpretativo.

Es el punto de partida para la investigación y recopilación que Margot realizaría por Latinoamérica, a partir de 1951 y que pronto la convertirían en una de las figuras históricas de la proyección folclórica.

