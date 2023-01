Deportes 17-01-2023

Séptima versión: Linares Cup finalizó con infartante definición a penales en categoría damas

- Más de 1200 niños disfrutaron de la fiesta del fútbol que finalizo con una espectacular premiación

Sin duda que esta edición quedará marcada por la presencia de las mujeres. El fútbol femenino llegó para quedarse al torneo más importante del Maule Sur y del país.

Leonardo Vergara, presidente de la comisión organizadora opinó: “creo que lo positivo fue el movimiento que hubo de personas que disfrutaron de los diferentes atractivos de nuestra comuna. El comercio también fue beneficiado con este evento deportivo que reunió a muchos niños y niñas que disfrutaron prácticamente de una semana llena de alegrías, triunfos, derrotas, pero lo pasaron muy bien, donde todos recibieron su medalla en la ceremonia de premiación y lo negativo el comportamiento de algunos padres que lamentablemente no estuvieron a la altura. Los argentinos, por ahí también se pasaron de revoluciones, pero creo que el análisis sin duda a pesar de todos estos inconvenientes es positivo”.

En tanto el alcalde Mario Meza dijo: “este torneo es el más importante de la región del Maule, por todos los motivos que se han dicho. Con una gran convocatoria con mas de 300 niños que llegaron desde Córdoba, Argentina. Con más de 3 mil padres que conocieron la ciudad. Es una tremenda fiesta de Linares, no solamente futbolística. A través del deporte los niños son mejores personas y eso es lo que logro Linares Cup, en esta edición. Un abrazo tremendo para todo el equipo organizador del torneo Linares Cup en esta Séptima Versión, Leonardo Vergara, Mauricio Salazar y Cristian González Monsalve”..

En la oportunidad, las autoridades encabezadas por el alcalde Mario Meza Vásquez, los concejales Cinthia Labraña, Jesús Rojas, y Cristian González, estuvieron entregando las medallas y copas, además de Cecilia Rojas, de la Corporación de Desarrollo Privado de Linares.

GANADORES

Categorías 2007-2008, Copa de Plata, campeón CEFUT Linares; Copa de Oro, Deportivo Colon, Argentina; Copa Achibueno, Universidad Católica de Temuco.

Categoría 2009-2010, Copa de Oro, Tiburoncitos; Copa Plata, Leones de Colbún A; Copa Achibueno, Deportivo Colón, Argentina; Copa Ancoa, Rodelindo Román, La Serena. Categoría 2011 -2012, Copa de Oro, Sportivo Laguna Larga, Argentina; Copa de Plata, Deportivo Colón, Argentina; Copa Achibueno, Municipal Maullin; Copa Ancoa, Rodelindo Román, La Serena.

Categoría 2013 -2014, Copa de Oro, Cóndores de Colbún; Copa de Plata, Municipal Linares; Categoría 2015-2016 Copa de Oro, Escuela de Fútbol Strocchi- La Serena. Y las primeras ganadoras en la historia de este evento Sub 15 Femenino, Barcelona; Sub 12 Femenino, Búfalos de Talca.

Agradecemos en esta nota la gentileza del fotógrafo oficial del torneo Linares Cup, Rodrigo Lara.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo