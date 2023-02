Social 28-02-2023

Séptimo aviso del año: Anuncian marejadas desde Arica hasta el Golfo de Penas en Aysén

El fenómeno se presentará entre este domingo y el próximo martes, con su mayor intensidad entre las 14:00 y 17:00, comunicó la Armada.





El Centro Metereológico Marítimo de Valparaíso, dependiente de la Armada, emitió un nuevo aviso de marejadas: el séptimo en lo que va del 2023.



Según indicó el organismo, el fenómeno se presentará entre este domingo y la madrugada del martes 28 de febrero desde el sector de Golfo de Penas (Región de Aysén) hasta Arica (Región de Arica y Parinacota) y también en el archipiélago de Juan Fernández, que pertenece administrativamente a la Región de Valparaíso.



"Recomendamos tener mucha precaución si visitas a los sectores de playas. Atentos a la señalética: Bandera roja no apta para el baño, y bandera verde playa apta para el baño", señaló el capitán de fragata Gonzalo Concha, jefe del Centro Metereológico Marítimo.



Estas marejadas presentarán su "mayor desarrollo durante las horas de pleamar o altas mareas, y en particular, entre las 14:00 y 17:00 horas", precisó.



Asimismo, la Armada hace presente a la comunidad a "actuar con prudencia y cautela, respetar las normas de seguridad establecidas, evitando el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento de marejadas, ni desarrollar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización".