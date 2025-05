Opinión 11-05-2025

Ser madre y emprendedora en Chile: la fuerza que transforma vidas

Héctor Feeley, Gerente General de Fundación Banigualdad.



Detrás de cada madre emprendedora hay una historia de valentía. Una mujer que, frente a la adversidad, decidió no rendirse. Que, cuando todo parecía cuesta arriba, eligió crear. Crear para sostener a sus hijos, para abrirse paso en un mundo que muchas veces parece no mirar a las mujeres que luchan desde los márgenes.

En Chile, cerca del 40% de los emprendimientos femeninos nacen por necesidad (GEM, 2023). No por ambición de crecer, no por sueños de grandes empresas, sino por la urgencia de sobrevivir y proteger a los suyos. Mujeres que convierten una cocina en una panadería artesanal, un pequeño rincón en un taller de costura o un puesto en la feria en el sustento de toda una familia.

Desde Fundación Banigualdad hemos sido testigos de esas historias. Hemos visto cómo una mujer, que empieza vendiendo queques en su barrio, puede terminar inspirando a toda una comunidad. Cómo la resiliencia, la creatividad y el amor de una madre pueden ser más poderosos que cualquier obstáculo.

Tal como Adriana Álvarez, emprendedora de Calbuco, quien ha sacado adelante a sus cuatro hijos -la menor ha tenido que recibir tratamientos costosos- preparando empanadas, pasteles y canapés, vendiendo productos del mar o haciendo lo que esté a su alcance con tal de avanzar.

Estas madres emprendedoras no solo levantan sus propios hogares. También construyen tejido social, dan ejemplo a sus hijos y aportan a la economía local con una fuerza silenciosa pero imparable.

Este Mes de la Madre, queremos rendir homenaje a todas ellas. A las que se atrevieron cuando parecía imposible. A las que, con esfuerzo, transformaron pequeños sueños en realidades concretas. A las que, sin grandes recursos ni redes, han demostrado que no hay fuerza más poderosa que el amor de una madre que ha decidido a salir adelante.

Apoyar a una madre emprendedora es apostar por un futuro más fuerte, más humano y más justo. Y en Fundación Banigualdad estamos para ellas.

