Política 02-10-2025

Sercotec certificó a 126 emprendedoras beneficiarias del FNDR Fortalece Mujer

- Se trata de la segunda versión del programa financiado por el Gobierno Regional del Maule.

En dependencias de la Universidad Católica del Maule se realizó la ceremonia de certificación de la segunda versión del Programa FNDR Fortalecimiento al Emprendimiento Femenino, iniciativa financiada por el Gobierno Regional del Maule y aprobada por el Consejo Regional, que busca potenciar el emprendimiento y la autonomía económica de las mujeres.

En esta ocasión, 126 emprendedoras de 26 comunas de la región recibieron un aporte de 4 millones de pesos cada una, recursos que les permitirán fortalecer y hacer crecer sus negocios. Esta etapa corresponde a la segunda fase del programa, al que accedieron luego de participar en un proceso formativo inicial. En total, fueron 400 mujeres las que en la primera etapa recibieron charlas y capacitaciones para posteriormente postular, resultando seleccionadas las 126 beneficiarias que hoy se certifican.

La ceremonia contó con la asistencia del jefe de gabinete del Gobernador Regional, Diego Villar; el Seremi (s) de Economía, Jorge Abarza; la Seremi de Gobierno, Lucía Bozo; el director regional de Sercotec, Oscar Araya; y el consejero regional, Gonzalo Montero, quienes destacaron la relevancia de este programa para la generación de oportunidades y el fortalecimiento del ecosistema emprendedor en la región.

Al respecto el Gobernador Regional, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, señaló que seguirán trabajando para ofrecer nuevas oportunidades a las mujeres maulinas.

“Nuestro compromiso como Gobierno Regional es claro: impulsar y fortalecer el emprendimiento femenino en el Maule. Sabemos las dificultades que enfrentan nuestras mujeres para acceder a financiamiento y espacios de formación, por eso este programa no es solo un apoyo puntual, es una política concreta que busca derribar barreras y abrir oportunidades. Seguiremos trabajando con decisión para que cada mujer maulina que quiera emprender tenga el respaldo y las condiciones necesarias para desarrollarse y aportar al crecimiento de la región".

Por su parte, el director regional de Sercotec, Oscar Araya, aseguró que “esta instancia no solo representa un apoyo económico, sino también un reconocimiento al esfuerzo, la creatividad y el aporte que las mujeres realizan día a día en la economía regional. A través de este programa, se fomenta la equidad de género, la innovación y el empoderamiento femenino, elementos fundamentales para el desarrollo sostenible de la región”.

En la vereda de las certificadas, tomó la palabra la propietaria de Coffee Tour La Brújula, Carola Ruz, quien indicó que su negocio se encuentra ubicado en la comuna de Colbún, donde de manera innovadora, se complementa la hospitalidad con información turística personalizada para los visitantes.

El FNDR Fortalecimiento al Emprendimiento Femenino reafirma el compromiso del Gobierno Regional con la equidad de género y el desarrollo productivo, entregando no solo financiamiento, sino también herramientas que promueven la innovación, la independencia económica y el liderazgo de las mujeres en el Maule.

Con estas acciones, la región avanza en la consolidación de un ecosistema más inclusivo y participativo, donde las emprendedoras se convierten en protagonistas del crecimiento económico y social del territorio.

