Social 16-04-2023

SERCOTEC Maule abre sus postulaciones a Capital Semilla Emprende



- El fondo concursable del Servicio de Cooperación Técnica encuentra abierta su postulación hasta el próximo 24 de abril a las 15:00 hrs en su sitio web www.sercotec.cl



Este viernes a las 12:00 del día se realizó el lanzamiento de Capital Semilla. En la consulta del kinesiólogo Victor Díaz, beneficiario 2022, la Seremi de Gobierno Daniela Oberreuter, Seremi de Economía Javiera Vivanco y Director de SERCOTEC Álvaro Aravena dieron el vamos al fondo concursable que espera a beneficiar a más de 80 maulinos y maulinas.



Cada postulante que resulte beneficiado accederá a un subsidio máximo de $3.500.000 para inversión en bienes y acciones de gestión empresarial, con los que podrá implementar mejoras en infraestructura, compra de materiales, acciones de marketing, capacitación, entre otros.



El Director de SERCOTEC en el Maule enfatizó que son dos convocatorias para que existan las mismas oportunidades para quienes viven en las capitales de provincia como en las otras comunas “Son dos convocatorias, el capital Semilla son ideas de negocios, históricamente había una sensación de desigualdad porque las cabeceras provinciales se llevaban todos los beneficios, es por eso que ahora existen dos convocatorias una para Curicó, Talca y Linares y la otra para las 27 comunas restantes, creemos que hay muy buenos emprendedores en comunas más pequeñas”.



El Capital Semilla está destinado a hombres y mujeres mayores de 18 años que quieran empezar el camino del emprendimiento Por eso, el principal requisito es no tener inicio de actividades en primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos. Las postulaciones comenzaron este viernes a las 12 horas, y estarán abiertas hasta el lunes 24 abril a las 15:00 horas. Toda la información de la convocatoria se encuentra en www.sercotec.cl.



Mientras la Seremi de Economía, Fomento y Turismo, Javiera Vivanco agregó que “Decirles a las y los emprendedores que nosotros estamos disponibles como Ministerio y Gobierno para seguir trabajando. La importancia del Capital Semilla y Abeja que ayuda a las y los emprendedores que tienen una idea de negocio o un negocio pequeño para poder seguir en este camino del emprendimiento, que no es nada fácil en este país”.



La Seremi de Gobierno por su parte agregó qué “Como Gobierno del Presidente Gabriel Boric tenemos un compromiso con las Pymes, sobre todo en estos tiempos en los que hemos tenido situaciones en las que el costo de la vida ha crecido mucho y sabemos que eso ha golpeado además a las Pymes. Es por eso que hacemos reforzamos el llamado a postular al Capital Semilla que es un capital muy importante que este año va a tener más de 80 cupos en la Región del Maule para que no se pierdan la oportunidad de postular y este proceso estará abierto hasta el 24 abril para que tomen la oportunidad”





La Región del Maule tiene 86 cupos en total que se dividen en dos convocatorias: Una para los postulantes de Curicó, Talca y Linares, y la otra para quienes viven en las 27 comunas restantes.



Quienes resulten beneficiados con el subsidio deberán realizar un aporte del 3% del monto entregado.