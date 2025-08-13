miércoles 13 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Social 13-08-2025
    Seremi de Desarrollo Social y Familia inicia Ruta Médica en el Maule
    Publicidad 12
    - Esta prestación es posible gracias a la Universidad Católica del Maule (UCM), institución a cargo de la ejecución del programa, y a una inversión del Gobierno de Chile de $22.500.000, destinada a mantener la cobertura y calidad de las atenciones hasta noviembre de este año.

    Con una salida a terreno junto al equipo ejecutor del dispositivo Ruta Médica en la comuna de Talca, se dio inicio oficial a la entrega de esta prestación social en la Región del Maule: iniciativa clave que busca proteger la vida y prevenir el deterioro de la salud de las personas en situación de calle.
    Esta Ruta entrega atención ambulatoria en los lugares donde mujeres, hombres y familias pernoctan o transitan habitualmente, acercando así el sistema de salud a quienes más lo necesitan y reduciendo las barreras de acceso que muchas veces impiden recibir atención oportuna.
    Al respecto, la seremi de Desarrollo Social y Familia del Maule, Andrea Soto Valdés, señaló: “hoy incorporamos un dispositivo más del Programa Noche Digna para las personas en situación de calle: la Ruta Médica que tiene prestaciones con la incorporación de un profesional del área médica, además un asistente social, un TENS y de un enfermero que los va apoyando. Y lo importante es que podemos recorrer esta Ruta, por lo menos, 3 días a la semana en las comunas de Talca, Linares y Curicó para proteger la salud de las personas en situación de calle. Esta es una atención que nosotros como Ministerio hacemos en colaboración y con la ejecución de la Universidad Católica del Maule, de forma coordinada”.
    Cada jornada de atención en calle contempla un mínimo de 5 horas de trabajo en terreno y una capacidad estimada de 20 prestaciones de salud por salida. Esto permite ofrecer asistencia inmediata y personalizada, adaptada a las condiciones y realidades de cada persona. El equipo móvil a cargo centra su asistencia, así, en las necesidades clínicas y de orientación, contención y seguimiento, para asegurar un cuidado integral.
    Durante este año, la implementación de la Ruta Médica contempla 45 salidas distribuidas de aquí a noviembre, con una meta de 900 prestaciones de atención de salud.

    Freddy Mora | Imprimir | 101

    Otras noticias

    Seminario “Patrimonio e Infancias” promueve ciudadanías activas desde la educación territorial
    Seminario “Patrimonio e Infancias” promueve ciudadanías activas desde…
    En Llancanao se realizó Taller de Preparación Comunitaria
    En Llancanao se realizó Taller de Preparación Comunitaria
    Campaña Buen Trato en Movimiento invita al Maule a escuchar la voz de la niñez
    Campaña Buen Trato en Movimiento invita al Maule a escuchar la voz de…
    En la Región del Maule realizan diálogos ciudadanos para actualizar el reglamento de la Ley de Tenencia Responsable
    En la Región del Maule realizan diálogos ciudadanos para actualizar el…
    Cooperativas de crédito y ahorro: motores de inclusión financiera en la era de la tecnología
    Cooperativas de crédito y ahorro: motores de inclusión financiera en…
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para