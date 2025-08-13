Social 13-08-2025

Seremi de Desarrollo Social y Familia inicia Ruta Médica en el Maule

- Esta prestación es posible gracias a la Universidad Católica del Maule (UCM), institución a cargo de la ejecución del programa, y a una inversión del Gobierno de Chile de $22.500.000, destinada a mantener la cobertura y calidad de las atenciones hasta noviembre de este año.



Con una salida a terreno junto al equipo ejecutor del dispositivo Ruta Médica en la comuna de Talca, se dio inicio oficial a la entrega de esta prestación social en la Región del Maule: iniciativa clave que busca proteger la vida y prevenir el deterioro de la salud de las personas en situación de calle.

Esta Ruta entrega atención ambulatoria en los lugares donde mujeres, hombres y familias pernoctan o transitan habitualmente, acercando así el sistema de salud a quienes más lo necesitan y reduciendo las barreras de acceso que muchas veces impiden recibir atención oportuna.

Al respecto, la seremi de Desarrollo Social y Familia del Maule, Andrea Soto Valdés, señaló: “hoy incorporamos un dispositivo más del Programa Noche Digna para las personas en situación de calle: la Ruta Médica que tiene prestaciones con la incorporación de un profesional del área médica, además un asistente social, un TENS y de un enfermero que los va apoyando. Y lo importante es que podemos recorrer esta Ruta, por lo menos, 3 días a la semana en las comunas de Talca, Linares y Curicó para proteger la salud de las personas en situación de calle. Esta es una atención que nosotros como Ministerio hacemos en colaboración y con la ejecución de la Universidad Católica del Maule, de forma coordinada”.

Cada jornada de atención en calle contempla un mínimo de 5 horas de trabajo en terreno y una capacidad estimada de 20 prestaciones de salud por salida. Esto permite ofrecer asistencia inmediata y personalizada, adaptada a las condiciones y realidades de cada persona. El equipo móvil a cargo centra su asistencia, así, en las necesidades clínicas y de orientación, contención y seguimiento, para asegurar un cuidado integral.

Durante este año, la implementación de la Ruta Médica contempla 45 salidas distribuidas de aquí a noviembre, con una meta de 900 prestaciones de atención de salud.



