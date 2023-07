Crónica 18-07-2023

Seremi de Economía Javiera Vivanco Ibáñez invita a Micro, Pequeñas y Medianas empresas de la Región del Maule a solicitar Subsidio por aumento de Salario Mínimo.



Desde el 20 de Junio hasta el 20 de Septiembre se puede solicitar de subsidio para MiPymes en el Servicio de Impuestos Internos.



Cumpliendo con su compromiso de ser el gobierno de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPymes), hoy se anunció el inicio de la solicitud de un subsidio inédito destinado a apoyar a las empresas en el cubrimiento del alza en el salario mínimo. Esta medida busca aliviar el impacto económico que podría tener en las MiPymes el aumento gradual del salario mínimo establecido en la Ley N° 21.578, publicada en el Diario Oficial el pasado 30 de mayo.



El nuevo subsidio, el cual es considerado sin precedentes en términos de alcance y gasto, ha beneficiado a más de 115 mil MiPymes esperando llegar a más de 233 mil MiPymes en el país. En la Región del Maule ha beneficiado a más de 9 mil MiPymes, esperando llegar a mas de 15 mil MiPymes. Se estima que el Estado destinará entre 320.000 millones y 400.000 millones de pesos para respaldar esta iniciativa durante el periodo comprendido entre mayo de 2023 y abril de 2025.



La Seremi de Economía, Fomento y Turismo, Javiera Vivanco Ibáñez hace un llamado a solicitar este subsidio, “esta medida tiene como objetivo aliviar el impacto económico que podría tener en las MiPymes el aumento gradual del salario mínimo, establecido en la Ley N° 21.578, publicada en el Diario Oficial el pasado 30 de mayo. Para solicitar el beneficio, las empresas deberán realizar una única solicitud a través de la plataforma habilitada en el sitio web del SII a partir del 20 de junio de 2023. La plataforma estará disponible hasta el 20 de septiembre de 2023. Además, a partir del décimo día de cada mes, se podrá consultar el estado y los pagos de las solicitudes en curso. No se requerirá más que la clave tributaria (para personas jurídicas) o la clave única (para personas naturales con inicio de actividades en Primera Categoría) para ingresar a la plataforma y solicitar el subsidio. El sitio web del SII brindará un detalle del cálculo realizado para determinar el monto mensual. Posteriormente, se deberán proporcionar los datos bancarios necesarios para el depósito de los pagos mensuales.”



Para solicitar el beneficio, las empresas deberán realizar una única solicitud a través de la plataforma habilitada en el sitio web del SII a partir del 20 de junio de 2023. La plataforma estará disponible hasta el 20 de septiembre de 2023 y, posteriormente, se habilitará a partir del décimo día de cada mes para consultar el estado y los pagos de las solicitudes en curso.



No se requerirá más que la clave tributaria (para personas jurídicas) o la clave única (para personas naturales con inicio de actividades en Primera Categoría) para ingresar a la plataforma y solicitar el subsidio. El sitio web del SII brindará un detalle del cálculo realizado para determinar el monto mensual, y posteriormente se deberán proporcionar los datos bancarios necesarios para el depósito de los pagos mensuales.



En cuanto a los pagos, una vez realizada la solicitud, el subsidio será pagado en un plazo máximo de 15 días corridos. Si la solicitud se realiza entre el 20 y el 26 de junio, inclusive, el primer pago se realizará a más tardar el 30 de junio, incluyendo los montos correspondientes a mayo y junio de 2023. Por otro lado, si la solicitud se realiza el 27 de junio o después, el primer pago se recibirá en el mes de julio. A partir de entonces, los pagos subsiguientes se efectuarán automáticamente hasta el último día hábil de cada mes.



El subsidio, el cual es exclusivamente para las empresas y no para los trabajadores, tiene carácter temporal y se extenderá hasta abril de 2025. No está sujeto a impuestos ni retenciones, y tampoco podrá ser embargado. Para garantizar la seguridad y rapidez en los pagos, se recomienda a las empresas seleccionar el depósito en cuentas corrientes como forma de pago.



El monto del subsidio varía mensualmente y es diferente según el tamaño de la empresa, distinguiendo entre micro, pequeñas y medianas empresas. Las empresas podrán consultar la forma en que se calculó el subsidio mensualmente en el sitio web del SII.



Este subsidio también contempla la aplicación de un mecanismo de protección que incrementará los montos entregados a las empresas en situaciones en que las condiciones macroeconómicas del país sean desfavorables, lo cual será monitoreado a través de indicadores proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Banco Central.