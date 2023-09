Crónica 14-09-2023

Seremi de Economía reitera llamado a MiPymes y Cooperativas afectadas por inundaciones a registrar sus daños



- La Seremi de Economía, Fomento y Turismo, Javiera Vivanco Ibáñez, insta a las empresas afectadas por las inundaciones de agosto a acercarse a las autoridades locales para formar parte del Catastro de Emergencia Productiva.



La Seremi de Economía, Fomento y Turismo, encabezada por Javiera Vivanco Ibáñez, en colaboración con Sernatur, Corfo, Sercotec y la Seremi de Agricultura, está realizando un importante proceso denominado "Catastro de Emergencia Productiva" en la Región del Maule. El objetivo principal de esta iniciativa es evaluar y describir los daños sufridos por empresas, productores, cooperativas y prestadores turísticos formales a raíz de las inundaciones y desbordamientos de ríos ocurridos en agosto.



Este proceso de catastro se ha extendido a lo largo de las 30 comunas de la Región del Maule y es esencial para obtener una visión precisa de los daños en infraestructura, maquinaria e insumos. Los representantes legales o personas naturales afectadas deben proporcionar una estimación monetaria de las pérdidas sufridas.



Es fundamental destacar que este catastro no se limita exclusivamente a las empresas y cooperativas del sector silvoagropecuario, sino que se extiende a todas aquellas cuyas actividades principales no están relacionadas con dicho sector. El objetivo es obtener una visión completa de los daños y necesidades económicas de todas las unidades productivas afectadas.



Javiera Vivanco Ibáñez, Seremi de Economía, subrayó: "Si su empresa se vio afectada por las lluvias e inundaciones de agosto y está registrada en la primera categoría, le instamos a acercarse a su municipalidad, al departamento de fomento productivo o a Dideco para registrarse y formar parte de este proceso de catastro".



En una colaboración estrecha con las municipalidades y los servicios de la Seremi de Economía, Fomento y Turismo, se han recorrido las 30 comunas afectadas en la Región del Maule. Este proceso ha involucrado tanto visitas en terreno como registros telefónicos para aquellos afectados que no pudieron ser catastrados debido a la falta de conectividad.



Medidas para la Recuperación Productiva



Las medidas presentadas se basan en el Catastro de Emergencia Productiva, que se nutre de dos fuentes de información: la Ficha de Emergencia de Empresas y Cooperativas del Ministerio de Economía y la Ficha de Afectación Silvoagropecuaria del Ministerio de Agricultura. Este catastro, coordinado por las autoridades regionales, busca recopilar información sobre la afectación económica del sector productivo impactado por las emergencias.



El 28 de agosto, se reabrió el Catastro de Emergencia Productiva para incluir a nuevas empresas y cooperativas afectadas y actualizar los daños para aquellos que fueron afectados en las inundaciones de junio. A continuación, se detallan los dos programas implementados por el Ministerio para abordar esta emergencia:





Programa de Emergencia SERCOTEC:

Este programa no concursable está dirigido a pymes y cooperativas formales con el objetivo de facilitar su reactivación económica tras la catástrofe. Incluye asistencia técnica y un subsidio con un tope de 10 millones de pesos, según la magnitud de la afectación. Las empresas y cooperativas que estén en el Catastro de Emergencia Productiva podrán acceder a este subsidio previa elaboración de un plan de inversiones en colaboración con SERCOTEC.



Desde el 30 de agosto, las empresas y cooperativas recibirán un primer correo de contacto de SERCOTEC para informarles sobre su elegibilidad. Desde el 4 de septiembre, se llevará a cabo un llamado telefónico para verificar requisitos y agendar visitas en terreno. A partir del 6 de septiembre, SERCOTEC comenzará las visitas en terreno para formalizar los planes de inversión. El plazo máximo para ejecutar el plan de inversión es de 4 meses y se ofrecen dos modalidades para la ejecución compra asistida por el Agente Operador SERCOTEC o reembolso de gastos.



Activa Emergencia CORFO:

Este programa concursable implica un cofinanciamiento del 70% por parte de CORFO con un tope de aporte de hasta 40 millones de pesos para proyectos de inversión destinados a empresas y cooperativas afectadas por la emergencia. El proyecto de inversión debe ser igual o superior a 15 millones de pesos. Las empresas y cooperativas deben estar registradas en el Catastro de Emergencia Productiva y deben postular sus proyectos a través de un Agente Operador Intermediario de CORFO.



Fechas de implementación:

La apertura de postulación de proyectos será el 25 de septiembre y el cierre de postulación de proyectos será el 30 de noviembre, estas medidas tienen como objetivo proporcionar apoyo económico y técnico a las empresas y cooperativas afectadas por las inundaciones y contribuir a la recuperación de la economía local en las zonas afectadas.