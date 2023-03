Social 16-03-2023

Seremi de Educación llama a egresados de Enseñanza Media a inscribirse para rendir PAES de Invierno



El secretario ministerial de Educación de la Región del Maule, Francisco Varela, recordó a los estudiantes egresados de Enseñanza Media que hasta el 21 de marzo pueden inscribirse para rendir la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) en el sitio https://acceso.mineduc.cl/aplicacion-de-invierno/.



Varela destacó la disponibilidad de dos nuevas sedes de rendición en el Maule - Cauquenes y Constitución - que se suman a la capital regional Talca, de manera de facilitar el proceso para ex estudiantes que viven en provincias más alejadas.



Del mismo modo, la autoridad recordó a quienes rindan las pruebas el 19, 20 y 22 de junio, que pueden postular a la Gratuidad 2024 completando más adelante el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS)



“Llamamos a los egresados de cuarto medio de toda la región a inscribirse para aprovechar la PAES de invierno. Hay plazo hasta el 21 de marzo y se debe recordar que es la oportunidad de los egresados para subir sus puntajes o rendir la prueba por primera vez. Las pruebas que se podrán inscribir serán Competencia Matemática 1, Competencia Matemática 2, Competencia Lectora, Historia y Ciencias Sociales y Ciencias. Hay que inscribir todas las pruebas que se necesitan dar, si no se inscribe alguna, no se podrá rendir el día respectivo… En cuanto al financiamiento de los estudios, el gobierno del presidente Boric está comprometido con el apoyo a las familias de menores recursos y con su acceso a la educación superior, ya sea a través de becas, créditos o la Gratuidad. El año pasado en el Maule hubo 42.110 estudiantes que recibieron beneficios estatales de algún tipo; de esa cifra 35.942 fueron de Gratuidad ”, recordó el seremi.