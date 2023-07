Policial 08-07-2023

Seremi de educación y justicia se reunieron con madre de niño expulsado en colegio subvencionado de San Javier



Tras el encuentro que sostuvo Rallen Sepúlveda, madre del menor expulsado del Instituto Regional del Maule, establecimiento particular subvencionado de la comuna de San Javier, con el Presidente de la República, Gabriel Boric, y a petición de la máxima autoridad, el seremi de Educación, Francisco Varela, la directora del Departamento Provincial de Educación, Carolina Daigre, y equipos liderados por el seremi de Justicia, José Eduardo González, se reunieron para asegurar y acompañar el proceso educativo del menor.

En una reunión que se extendió por más de una hora, donde además participó la Corporación de Asistencia Judicial, representante de la Delegación Presidencial Regional y del programa La Niñez y Adolescencia se Defiende, se dio cuenta de la acogida, por parte de la Corte de Apelaciones de Talca, del recurso de protección interpuesto por la madre, y que ordena al establecimiento al reintegro del menor, el que a la fecha, no se ha cumplido.

El seremi de Educación, profesor Francisco Varela, comentó tras la cita, “tanto la Superintendencia de Educación, que en dos veces ha multado al establecimiento por discriminación, como el proceso judicial que se lleva a cabo por parte de la madre, en que la Corporación Judicial la acompaña, garantiza una preocupación del Estado, por resguardar un derecho básico que es el Derecho a la Educación. Ahora, nosotros como servicio, estamos a la espera que desde el tribunal se emita una sentencia con una condicionante de obligatoriedad al establecimiento para el reintegro del menor, el que debió cumplirse el pasado 15 de junio, y que, a la fecha, no ocurre”.