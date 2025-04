Crónica 06-04-2025

Seremi de Energía presenta resultados de estudio “Brechas de Género y Derechos Humanos en el Sector Energético”

Esta acción se llevó a cabo a través de la Mesa Energía +Mujeres del Maule con el objetivo de consolidar la equidad de género en el sector energético.

Con el objetivo de visibilizar la participación laboral de mujeres en la industria energética, detectar brechas de género y levantamiento de información sobre grupos de protección en las empresas y gremios del sector energético, es que se presentaron los resultados del estudio, a través de la Mesa Público – Privada Energía + Mujeres del Ministerio de Energía, en la región del Maule.

De esta manera, la seremi de Energía, Erika Ubilla, indicó que “iniciamos la primera sesión de este 2025 de la mesa Energía Más Mujer, entregando el estudio de brechas de género que se desarrolló durante el año 2024. Hay datos bien contundentes con respecto a la participación femenina en el sector energético, cómo hemos ido avanzando pero todavía nos queda un camino importante por recorrer. Esta mesa público-privada que ya viene trabajando desde hace un par de años busca poder desarrollar un plan de trabajo que podamos implementar en la región del Maule con distintos actores”.

Dicha actividad contó con la presencia de representantes de empresas privadas del rubro energético, la participación de la seremi de Energía, Erika Ubilla; seremi de Gobierno, Nataly Rojas; seremi de Mujer y Equidad de Género, Claudia Morales y la directora regional de Conaf, María Isabel Florido.

Por su parte, la seremi de Gobierno, Nataly Rojas, enfatizó que “participar de este tipo de mesas es sumamente relevante porque acá hay trabajo que es incidente y que es vinculante también en las empresas de la región del Maule. Es interesante conocer los relatos también de mujeres que participan en el área y que sin lugar a dudas ayudan a reducir esta brecha que existe, potenciando a las mujeres que participan en el área de la energía. Así es que esperamos seguir trabajando con esta mesa y que sean muchos más actores los que sigan sumándose a este esfuerzo y a este trabajo conjunto”.

Resultados

Respecto al estudio elaborado por el Ministerio de Energía, a nivel nacional existe un 21,3% de mujeres en el rubro energético. En tanto, en el Maule hay un porcentaje de 10,2% de participación de mujeres.

En cuanto a percepción sobre igualdad de género, el 49% de las mujeres consideran no tener las mismas oportunidades de los hombres y el 62,3% de las mujeres considera que su trabajo es reconocido de manera positiva, sin embargo, un 37,2% de las participantes percibe un reconocimiento escaso o nulo. El 51% de las mujeres encuestadas sintió que su salario o bonificaciones no refleja adecuadamente su experiencia y desempeño en comparación a sus colegas masculinos.

En esa línea, la seremi de Mujer y Equidad de Género, Claudia Morales, indicó que “hoy en día vemos la actividad económica de energía como una industria importante para que las mujeres ingresen. Hemos observado datos muy interesantes y uno de ellos es cómo las empresas están incorporando planes de igualdad de género para poder mejorar las oportunidades de las mujeres al interior de las empresas. Otros datos muy interesantes es que el 80% de esas mujeres han revelado que es muy importante los protocolos de prevención en violencia laboral que ha permitido disminuir estos indicadores. Eso quiere decir que las leyes que estamos incorporando como gobierno tienen un impacto importante no tan solo en la inclusión de las mujeres sino en el aumento de oportunidades para estas mismas cuando quieren ingresar a este tipo de industrias”.