Política 12-07-2025

Seremi de Gobierno en el Maule valoró firma del decreto de expropiación de terrenos en la ex Colonia Dignidad



La Seremi de Gobierno en el Maule, Nataly Rojas, se refirió a la firma esta semana, del decreto de expropiación de 117 hectáreas de terreno en la ex Colonia Dignidad, comuna de Parral, Provincia de Linares.

Señaló que “en un país que ha conocido el dolor profundo de las violaciones a los derechos humanos, la memoria no es una opción: es un deber. Por eso, la firma del decreto de programación de la expropiación de terrenos de la ex Colonia Dignidad, realizada por el Presidente Gabriel Boric, no es solo un acto administrativo. Es un paso histórico y profundamente simbólico que reafirma el compromiso del Estado chileno con la verdad, la justicia y la reparación”.

Agregó que “durante décadas, los terrenos de la ex Colonia Dignidad fueron sinónimo de horror. En esos suelos se vulneraron sistemáticamente los derechos humanos de centenares de personas, tanto durante la dictadura como antes de ella. La casa de Paul Schäfer, el hospital, las bodegas, los caminos y las fosas hoy se inscriben en la historia del país como lugares de dolor, pero también como escenarios que deben transformarse en espacios de aprendizaje y memoria”.

Nataly Rojas precisó que “con esta expropiación de 117 hectáreas, el Gobierno honra un compromiso asumido públicamente por el Presidente en su Cuenta Pública de junio pasado. Pero más allá de cumplir con lo prometido, este acto representa un mensaje profundo: en Chile no se olvida, y el Estado no será cómplice del silencio ni de la impunidad”.