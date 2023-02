Social 23-02-2023

Seremi de Justicia del Maule, atendió consultas legales de vecinos de Huaquén, afectada por los incendios forestales

En el marco del Programa Gobierno en Terreno



Programa Gobierno en Terreno, priorizó llevar los servicios estatales hasta Huaquén, perteneciente a la comuna de Curepto, quienes han sido afectados por los incendios forestales, que azotan a algunas regiones del país.

Hasta la localidad de Huaquén en la comuna de Curepto, llegó el Programa Gobierno en Terreno, que recorre durante todo el año diversas localidades del país. A esta instancia se sumaron también dos servicios dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: La Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) y el Registro Civil e Identificación.

De igual forma, se contó con la presencia de atención del Registro Social de Hogares ( ex – ficha de protección social); la División de Organizaciones Sociales; Servicio Nacional del Adulto Mayor ( SENAMA); Chile Atiende; Instituto de Previsión Social (IPS) y el Programa de Zoonosis del Ministerio de Salud para vacunación de mascotas.

Los vecinos durante toda la jornada realizada este martes, en la localidad de Huaquén, afectada por los incendios forestales, llegaron a realizar trámites como sacar el carnet de identidad, consultas legales, vacunaron sus perritos, entre otros servicios que estuvieron a su disposición.

Respecto a la evaluación de esta actividad, se refirió Luz Daza Valenzuela, Presidenta del Comité de Adelanto el Ajial de Huaquén “Para nosotros es super novedoso que vengan acá a sacarnos el carnet, pero también es novedoso que un Seremi de Justicia este en terreno, nosotros lo imaginábamos en una oficina inalcanzable. Acá no hay muchos servicios, porque somos lugares lejanos, no hay como por ejemplo, para sacar clave única, registro civil entre otros, para todo tenemos que ir a Sagrada Familia o Villa Prat, así que nos parece maravilloso, ojalá se repitiera constantemente” puntualizó.

Por su parte el Seremi de Justicia y Derechos Humanos, José Eduardo González Gaete, quien, estuvo en el lugar atendiendo las consultas de los vecinos de Huaquén, señaló “Estamos muy contentos por la actividad que se está desarrollando hoy día en Huaquén, es necesario que lleguemos a todos los lugares. Como hoy, que estamos con los vecinos de Huaquen, del Ajial. Sabemos que han sido golpeados hace poquito por los incendios forestales, por lo que, hemos querido colaborar en esta instancia territorial. Nos encontramos con hartos problemas de deslindes, de servidumbre, propiedades que se encuentran sin salida, por lo que, nos hemos comprometido con la CAJ para iniciar las acciones legales. Esto demuestra, la importancia de realizar estas actividades en terreno, debemos estar cerca de la ciudadanía y solucionar los problemas”.

Cabe recordar, que los servicios de justicia no solo participan del Programa Gobierno en Terreno, sino que, además realizan Plazas de Justicia, en que visitan diferentes lugares de la región acercando la justicia a la ciudadanía, durante todo el año.