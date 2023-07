Social 07-07-2023

Seremi de Salud busca erradicar la hidatidosis



- Estudio piloto de Seremi Salud Maule, en el marco del “Día mundial de la Zoonosis”.



Cada 6 de julio se conmemora el día mundial de la zoonosis, son enfermedades infecciosas que se transmiten de forma natural de los animales al ser humano, es una jornada trascendental para recordar que la salud humana depende también de la salud animal y medioambiental. Es por ello, que proteger la salud animal es un paso fundamental para la educación, prevención y eliminación de las enfermedades transmitidas desde animales a las personas.

La Hidatidosis es una zoonosis, provocada por un parásito, caracterizada por generar quistes en tejido blando como pulmones e hígado de las personas. Las personas se infectan por la ingestión de huevos de parásitos presentes en alimentos, agua o suelo contaminado por las fecas del perro, o por contacto directo con estos animales huéspedes. Esta, es una patología crónica que puede desencadenar la muerte o producir discapacidad física, disminuyendo la calidad de vida de las personas que la padecen.

En Chile, la Hidatidosis incide en las regiones o zonas de pastoreo ovino, la cual ha ido en aumento en los últimos años. Durante el periodo 2015-2019, se notificaron mil 919 casos en humanos y en la Región del Maule, la situación epidemiológica, en el mismo periodo, se han notificado 132 casos de equinococosis quística, correspondiendo a una tasa de 2,6 por cada 100 mil habitantes. La cual, es superior a la tasa nacional (Minsal, 2021).

Debido a lo anterior, a nivel regional se ha determinado desarrollar un “Estudio de Línea Base de Equinococcosis Quística, Hidatidosis, en las localidades de Sauzal, Quella y Pocillas, de la comuna de Cauquenes”, por encontrarse en riesgo medio alto de contraer esta enfermedad.

“En esta oportunidad, hemos traído un dispositivo hermético, para dejar o depositar las vísceras de los ovinos, y que no se las coman los perros, ya que estos pudieran transmitir esta enfermedad a las personas, a través de sus fecas. Esta, es una enfermedad compleja y debemos de prevenirla y detectarla precozmente y en eso estamos”, puntualizó, Gloria Icaza, Seremi de Salud Maule.

“Fue una actividad, una iniciativa muy buena y positiva, que busca evitar una enfermedad como la Hidatidosis, la cual se encuentra en nuestros sectores rurales”, sostuvo Claudio Merino, delegado Presidencial Provincia de Cauquenes.

Esta iniciativa del Gobierno de Chile, es llevada a cabo por la Seremía de Salud, Prodesal Cauquenes y el Departamento de Salud comunal, consiste en identificar las Unidades Epidemiológicas (UE), en las familias rurales que tengan relación con la crianza de ovinos y que, en sus predios, tengan perros, a los cuales se les toma muestra de sus fecas, para determinar positividad al parásito Echinococcus Granulosus. Así mismo, se desparasitará y se chipearán a sus perros, se entregará una fosa hermética, para que las y los vecinos puedan depositar ahí las vísceras de los ovinos y se entregará educación sanitaria a las comunidades.

“Al tener este contenedor, nuestros perros, ya no podrán venir a comer los interiores del animal y nosotros ya no aspiraremos sus olores y nos cuidaremos de tener alguna enfermedad”, señaló, Raúl Cancino, uno de los vecinos beneficiados.

Según la Organización Mundial de Salud (OMS) más de un millón de personas son afectadas en todo el mundo por la Hidatidosis, con un alto riesgo en zonas rurales donde esta enfermedad es endémica, básicamente en aquellas regiones del mundo con una economía ganadera especialmente donde predomina la cría de animales de pequeño tamaño (ovinos, caprinos).

Finalmente, cabe señalar que el 61% de las enfermedades en las personas son zoonóticas y cada cinco nuevas enfermedades humanas que surgen al año, tres de estas provienen de los animales.