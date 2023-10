Crónica 18-10-2023

SEREMI DE SALUD DESTACO LA IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACIÓN Y EL AGUA

Cómo cada 16 de octubre, se conmemora el Día Mundial de la Alimentación, el cual este año, se encuentra dedicado al agua, con su lema: “El agua es vida. El agua nutre. No dejar a nadie atrás”. El agua, es un precioso recurso que cubre la mayor parte de la superficie de la Tierra, constituye más del 50 por ciento de nuestros cuerpos, sustenta nuestros medios de vida y produce nuestros alimentos. Sin embargo, muchas veces damos por sentado que dispondremos siempre de ella. Pero el agua no es infinita. Lo que comemos y cómo se producen nuestros alimentos tienen un gran impacto en los recursos hídricos.



En nuestra región, para evocar este día, la Autoridad Sanitaria, realizó una feria ciudadana, con distintas entidades públicas, privadas e instituciones de Educación Superior, que trabajan en el ámbito de la alimentación y del uso del recurso agua. Actividad, contó con la participación de Gloria Icaza, Seremi de Salud Región del Maule y se desarrolló en la plaza Cienfuegos de Talca.



Esta acción, se conmemora en más de 150 países y sirve como punto de confluencia para que los gobiernos, instituciones, empresas, las organizaciones de la Sociedad Civil y el público combatan de forma colectiva el hambre. Además, sensibilicen sobre las profundas repercusiones de la gestión responsable del agua en los sistemas agroalimentarios.



En relación a esta actividad, se refirió Gloria Icaza, quien señaló que: “Este año, el recurso hídrico es muy importante y relevante, ya que el lema es, el agua es vida, el agua nutre, no dejar nadie atrás”. Además, agregó: “Este año, se publicaron las nuevas Guías Alimentarias Basadas en Alimentos (GABAs), las cuales incorporan una serie de elementos muy importantes como la sustentabilidad desde el uso de los recursos locales”, concluyo Icaza.



Por su parte, Matías Labbe, de la Universidad Santo Tomas, indicó que: “En esta feria, nuestro estand, estuvo compuesto por cómo utilizar las guías alimentarias GABAs. Además, enseñamos a las personas a reutilizar sus alimentos y con los desperdicios de estos, puedan crear nuevas preparaciones como queques y galletas y de esta forma, no perder las vitaminas, fibras y minerales de las cascaras”.



En esta fecha, se quiere hacer llegar el mensaje a nivel mundial, que la lucha contra el hambre y los problemas asociados con la desnutrición son de vital importancia. Y que todos podemos desempeñar un papel importante en ella. Asimismo, se pone de relieve la lucha de dos mil 400 millones de personas que viven en países con estrés hídrico y de 600 millones de personas que dependen de los sistemas alimentarios acuáticos y que hacen frente a la contaminación, la degradación de los ecosistemas y los efectos del cambio climático.