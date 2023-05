Crónica 10-05-2023

Seremi de Salud dialoga con vecinos de linares sobre universalización de la atención primaria de salud



- A nivel país, Linares será una de las siete comunas pioneras.



Con la finalidad de informar y socializar sobre en qué consiste y la relevancia que tendrá para ellos, la Universalización de la Atención Primaria de Salud (APS), es que la Seremi de Salud Maule, Gloria Icaza, junto a la Delegada Presidencial de la Provincia de Linares, Priscila González, se reunieron con las y los vecinos de la Población “Estadio Sur” de la junta de Vecinos el Esfuerzo de Linares, con quienes debatieron sobre la próxima puesta en marcha de esta política pública, en la comuna del Maule Sur, la cual será una de las siete comunas pioneras de esta iniciativa a nivel país.



La Universalización de la Atención Primaria de Salud (APS), es uno de los pasos fundamentales del Gobierno del presidente, Gabriel Boric, para el inicio de la trasformación del sistema de salud chileno en un Sistema Universal de Salud. Es un desafío de gran envergadura, tratándose de un esfuerzo conjunto para establecer una nueva política de Estado, en que la APS pasará a convertirse en la principal estrategia de cuidado de salud para toda la población. La iniciativa busca transformar al nivel primario público, en la principal estrategia para el cuidado de la salud de toda la población, llegando a ser el primer punto de contacto, no importando si la persona cotiza en la salud pública o privada o si es de alguna de las ramas de las Fuerzas Armadas. La Universalización de la APS, busca ser el eje articulador de la red asistencial y de desarrollo del sistema de salud.



“Estamos anunciando la Universalización de la Atención Primaria de la Salud, el cual es uno de los pilares de la gran reforma de salud que se encuentra impulsando nuestro presidente Gabriel Boric, y Linares, será una de las comunas pioneras a nivel país. Con esta reforma, todas las personas podrán ocupar el sistema de salud público en forma gratuita, no importando su sistema de salud. Todas las personas, podrán asistir a su Cesfam más cercano y se podrían realizar algún chequeo médico o controlarse la hipertensión, por ejemplo”, señaló Gloria Icaza, Seremi de Salud del Maule.



Priscila González, Delegada Presidencial de la Provincia de Linares, sostuvo que “estamos anunciando un proyecto pionero, que es una política pública del Gobierno de nuestro presidente Gabriel Boric, que avanza a paso firme, ya que estamos avanzando y proponiendo una reforma al sistema de salud, cuyo pilar es la Universalización de la Atención Primaria de Salud (APS)”.

A nivel país, las comunas pioneras donde se comenzará con la universalización en la atención de la APS, son: Linares, Alhué, Canela, La Cruz, Coltauco, Perquenco y Renca, permite que todas las personas que viven, trabajen o estudien en dichas comunas puedan acceder a las prestaciones que realizan las APS.

Para poder inscribirse en la APS de las comunas pioneras, las personas no afiliadas a Fonasa deben presentar su carnet de identidad, y el de los demás integrantes de su familia, y un documento que certifique que viven, estudian o trabajan en la comuna.