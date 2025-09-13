Crónica 13-09-2025

Seremi de Salud, DPR y Carabineros muestran peligros del hilo curado

- En el marco de las actividades preventivas de Fiestas Patrias, el delegado Presidencial Regional, Humberto Aqueveque, la Seremi de Salud, Carla Manosalva y Carabineros de Chile, hicieron un llamado al no uso de “hilo curado”, además de una demostración para evidenciar los daños que puede ocasionar esta práctica.

Tradicionalmente durante las celebraciones patrias, una de las actividades recreativas que se realiza es encumbrar volantín, práctica realizada principalmente por niños y que implica riesgos si se realiza con el denominado “hilo curado”.

En este sentido, la Seremi de Salud del Maule, junto a la Delegación Presidencial Regional y Carabineros de Chile hicieron un llamado al no uso de “hilo curado”, además de una demostración para evidenciar los daños que puede ocasionar esta práctica.

Al respecto, la seremi de Salud Carla Manosalva indicó que “como Seremi de Salud llevamos el registro de las personas lesionadas principalmente por la utilización de hilo curado y, hasta el momento, llevamos dos casos notificados de personas que han sufrido lesiones, en este caso leves, pero lamentablemente han sido menores de edad de la comuna de San Clemente y la comuna de Retiro. Hacemos el llamado y reiteramos como Seremi de Salud utilizar hilo de algodón en las actividades que tienen que ver con encumbrar volantines. Reiterar que solamente el hilo curado se puede utilizar en los lugares establecidos, los lugares autorizados y en términos de competencia”.

Por su parte, el DPR Humberto Aqueveque dijo que “junto con Carabineros, junto con la autoridad sanitaria, hemos querido poder también hacer un punto de prensa señalando los riesgos que traen aparejada el uso de hilo curado, como también las posibles sanciones. Recordemos que esto está establecido con carácter penal (…) y que puede traer consigo sanciones asociadas a 541 días de cárcel y multa hasta 20 millones de pesos. Así que el llamado es a poder disfrutar de esto, que es un deporte que es tan nuestro, que es una actividad tan típica como es elevar volantines, pero hacerlo con responsabilidad y, sobre todo, sin la utilización de elementos de hilo curado”.

A su vez, el capitán de Carabineros, Dixon Rivas Chávez, señaló que “hay una legislación establecida, la ley 20.700, que establece claramente las características principales del hilo competencia y hace la diferencia con el hilo curado, entendiendo que el hilo de competencia es el hilo que está autorizado para poder realizar la actividad del volantinismo. (…) Hay que ser bien claros y precisos en señalar a la ciudadanía que está prohibido por ley. El llamado también a la ciudadanía que se concientice y eventualmente denuncie este tipo de hecho, al momento que cualquier persona pueda comercializar, acopiar, elaborar este tipo de elementos, se arriesga a sanciones penales”.

Durante las celebraciones de Fiestas Patrias, que conlleva el aumento del encumbramiento de volantines, la Seremi de Salud del Maule mantiene un sistema de vigilancia que permite identificar el número de consultas por motivo de accidente por contacto con hilo curado para volantín.



Esta vigilancia permite detectar oportunamente los lugares de procedencia de este producto, para determinar las acciones correspondientes y evitar las consultas de menores que puedan sufrir cortes, quemaduras u otros daños en estas fechas. Esta acción se lleva a cabo, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre.

Respecto a las cifras, la seremi Manosalva expresó que “este año vemos que hasta el momento tenemos un número de dos casos, el año pasado teníamos 13 casos, (…) -donde- principalmente Talca, Curicó y San Clemente son las comunas que mayormente presentan casos de lesiones. Así que hacemos el llamado en estas comunas, ya que en San Clemente tenemos un caso, a seguir haciendo la labor fiscalizadora y de autocuidado a la comunidad, que también tenemos que ser responsables de no caer en esta infracción de ley”.

De acuerdo con datos obtenidos desde registros de vigilancia de accidente por contacto con hilo curado de la Región del Maule entre los años 2018 al 2025, se notificaron un total de 68 casos en la región, de los cuales el 80,88% de ellos corresponden a sexo masculino y un 42,65% de estas lesiones afectaron a niños menores de 10 años.

A la fecha, se han notificado 2 casos de accidente por contacto con hilo curado para volantín, de sexo masculino, una notificación en la comuna de San Clemente y una notificación de comuna de Parral, donde las lesiones provocadas han sido de carácter leve.

