Crónica 23-02-2023

Seremi de Salud entrega protección de la Salud Mental en tiempos de emergencia

A raíz de los incendios forestales:



La seremi Gloria Icaza junto a los profesionales de la institución, llegaron hasta el sector rural de Curepto para realizar una intervención de Salud Mental, debido a que los vecinos han sido afectados por los incendios forestales de las últimas semanas.





Los desastres naturales, como los incendios forestales que han afectado al país y el Maule, pueden tener un impacto significativo en el bienestar emocional de las personas. De ahí la importancia de adoptar medidas para asegurar el cuidado de sus necesidades emocionales durante el tiempo que conlleve una crisis.

Por este motivo, la seremi de Salud del Maule, Gloria Icaza, junto a profesionales del Departamento de Salud Pública, entregaron una “Charla de Salud Mental” a personas afectadas por los incendios en el Villorrio de Huaquén, comuna de Curepto. Asimismo, se escuchó, dialogó y se realizaron controles de salud preventiva a los vecinos del sector.

En relación a esta jornada, la Seremi de Salud del Maule indicó que “esta actividad se enmarca en los lamentables incendios forestales que vive la región y el país, de ahí que nuestro trabajo se realice con las y los vecinos que vivieron ese gran temor, que el fuego pudiera alcanzar sus casas y a ellos mismos”, además, agregó que “tenemos que ver cómo en este tipo de emergencias se ve afectada nuestra salud mental, la cual es uno de los ejes de la política Construyendo Salud Mental, de nuestro gobierno del Presidente Gabriel Boric Font”, puntualizó.

Por su parte, Luis Carrasco Quezada, jefe del Departamento de Salud Pública de la seremía, señaló: “Se trató en generar un espacio donde las personas pudieran expresar sus emociones y sus sentimientos (…) claramente, en este grupo de vecinos se evidenció mucho miedo, mucho pánico, producto de los incendios. Debido a esto, creemos que es muy necesario que la comunidad tenga espacios donde puedan demostrar y expresar sus emociones y sus sentimientos, las cuales, de no ser trabajadas de una manera sana, podrían presentar trastornos más serios”.

“Mucho miedo, frustración y susto de ver esta tremenda cantidad de fuego que llegó a estar a metros de nuestras casas y la impotencia que uno no podía hacer nada, y más aún que lo fuerte fue de noche y la traumática experiencia de vivir y realizar una evacuación, más en nuestro caso que somos adultos mayores y algunos viven solos. De ahí que valoramos mucho esta jornada, ya que nos hicieron sentir su apoyo, y esto se lo agradecemos al Gobierno del Presidente Boric”, precisó Gabriela Díaz, vecina del Villorrio Huaquén.

Por su parte, la vecina Laura Sagardía, una de las personas que participaron de la jornada de Salud Mental, dijo que “fueron días muy feos, muy horribles y por suerte no estaba sola, ya que estaba con mi hijo y él me sacó de mi casa y sacó unos colchones, mojamos toda nuestra casa, todo, por cualquier cosa y yo más lo sentía, ya que hacía muy poco tiempo que había fallecido mi esposo y me sentí muy sola (…) lo de esta actividad de salud mental lo encontré muy bueno y ojalá que vinieran siempre, para que no nos sintamos tan solos. Hoy me tomaron la presión y me revisaron mis oídos, y lo importante es que estoy muy bien”.



Los efectos tras un incendio forestal pueden incluir cambios de humor, alteraciones del sueño y reacciones de estrés. Es importante estar atento a cómo se siente para que las emociones no se vuelvan abrumadoras y se pueda provocar un aumento del estrés, la ansiedad o síntomas físicos relacionados con el estrés, como dolores de estómago o de cabeza.

Sentirse emocional después de un desastre es normal, pero hay cosas que puede hacer para cuidar de sí mismo y de los demás:

Busque oportunidades para pasar tiempo con otras personas, para mantenerse conectado.

Hable con una o un amigo o consejero de confianza sobre lo que siente.

Participe en actividades que le gusten.

Descanse con frecuencia de los esfuerzos de limpieza.

Haga ejercicio (en interiores si la calidad del aire es mala).

Lleve una dieta saludable.

Puede llamar a la línea telefónica *4141, la cual es completamente gratuita, y se puede llamar desde celulares de lunes a domingo, las 24 horas del día. A través de ella, las personas que estén enfrentando una emergencia o crisis de salud mental asociada al suicidio, podrán contactarse con un psicólogo especialmente capacitado que los escuchará, ayudará y lo podrá derivar a un centro de salud.



Esta acción realizada por la Seremi de Salud del Maule, se enmarca en el programa Construyendo Salud Mental, del Ministerio de Salud del Gobierno del presidente Gabriel Boric, el cual reafirma el compromiso que en Chile “nunca más las personas estarán solas para enfrentar sus necesidades en salud mental”. Las líneas de acción estratégicas para abordar la Salud Mental en Chile son: Fortalecer el liderazgo y la gobernanza; mejorar la provisión de servicios en Salud Mental; promoción de la salud mental y prevención del suicidio; fortalecer Salud Mental en contextos de emergencias; y fortalecer los datos, evidencia y la investigación.