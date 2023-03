Crónica 23-03-2023

Seremi de Salud entrega recomendaciones sobre gripe aviar

- Ante la confirmación de casos gripe aviar en aves de traspatio por parte del SAG, la Autoridad Sanitaria entregó recomendaciones de prevención e información sobre esta zoonosis, la que es muy improbable que presente casos en humanos.



La influenza o gripe aviar es una enfermedad infecciosa que principalmente afecta a las aves, causando una enfermedad grave que puede propagarse rápidamente entre ellas. Si bien los casos en humanos son poco frecuentes, algunas cepas de este virus tienen la capacidad de infectar a las personas.



En este sentido, la seremi de Salud Gloria Icaza hizo un llamado a la prevención y a conocer más detalles acerca de esta zoonosis de la que, hasta el momento, no hay casos en humanos en el país.



Al respecto, la Autoridad Sanitaria señaló que "nuestros equipos de fiscalización se encuentran capacitados en materia de gripe aviar, y nosotros actuamos después que el SAG haya intervenido el lugar donde se encontraban las aves de corral contaminadas. Nuestro trabajo apunta a la prevención de la transmisión de la influenza aviar de animales a personas, por lo que tenemos una vigilancia activa para identificar oportunamente los riesgos ambientales de contagio de influenza aviar".



Sobre los casos de aves de corral contaminadas en la región, la Seremi de Salud agregó que "la influenza aviar no es una enfermedad transmitida por los alimentos, lo que quiere decir que es seguro consumir alimentos que están ofertados en establecimientos formales, que cuentan con su autorización sanitaria. Solamente es transmitida por la manipulación de animales, ya sea de crianza de traspatio como también silvestres, por lo que si las personas ven a algún ave o mamífero marino que presente síntomas o haya fallecido por favor no se acerquen ni lo manipulen y lo que tienen que hacer es contactar al SAG”.



LO QUE DEBES SABER DE LA GRIPE AVIAR



¿Cómo puedo saber si un ave está contagiada de gripe aviar?



Los síntomas de gripe aviar en aves son falta de apetito y descoordinación; plumaje erizado; respiración dificultosa, con secreciones nasales; diarrea; menor producción de huevos, con cáscara blanda o deforme; hinchazón de cabeza y color azulado de cresta, barbillas y pastas; y postración y muerte.



¿Qué hacer si observa estos síntomas en sus aves de corral?



Informe inmediatamente al SAG; utilice guantes y mascarilla al manipular aves enfermas y/o muertas; separe inmediatamente las aves enfermas de las aves sanas, para evitar contagios; si sus aves mueren, póngalas en doble bolsa plástica a la espera de la llegada del SAG; no elimine las aves enfermas y/o muertas en cursos de agua como ríos, lagos o acequias; y no consuma aves enfermas y/o muertas, ni se las dé a sus mascotas de alimento.



¿Cómo prevenir la enfermedad en sus aves?

Mantenga a sus aves en un lugar protegido, aislado de animales, personas y aves silvestres; proteja el agua y alimentos, estos atraen a las aves silvestres; limpie y desinfecte las instalaciones de las aves en forma periódica; al ingresar aves de otros orígenes, manténgalas separadas de sus aves por 21 días; controle el ingreso de personas, utensilios, animales y vehículos a su gallinero; y lávese las manos con agua y jabón desinfectante después de manipular a sus aves.



¿Cómo se transmite la influenza aviar?



En las aves, el virus de la influenza aviar se elimina en las heces y las secreciones respiratorias, y puede transmitirse a través del contacto directo con las secreciones de las aves infectadas o indirecto, a través del alimento de las aves y el agua contaminados. Debido a la naturaleza resistente del virus en el medio ambiente, incluida su capacidad para sobrevivir durante largos períodos a muy bajas temperaturas, también pueden transportarse en los equipos y propagarse fácilmente de un establecimiento avícola al otro.



¿Qué aves pueden estar infectadas por virus de la gripe aviar?



Las aves silvestres que transmiten los virus de la influenza aviar incluyen aves acuáticas, como patos, gansos y cisnes, y aves costeras, como las gaviotas. Los virus de la influenza aviar pueden propagarse fácilmente desde aves silvestres a aves de corral, como patos, pollos y pavos. Algunas aves silvestres pueden ser portadoras de los virus de la influenza aviar sin parecer enfermas, pero las aves de corral, como los pollos y los pavos, pueden enfermarse gravemente y morir a causa de la influenza aviar. Si cría patos o aves de corral domésticas, sus aves pueden contraer la influenza aviar si tienen contacto con aves silvestres infectadas o si comparten alimentos, fuentes de agua y entornos con ellas.



¿Qué riesgos representan los virus de influenza aviar para la salud de las personas?



Las infecciones en humanos por los virus de la influenza aviar son poco frecuentes, pero pueden ocurrir, por lo general luego de tener contacto cercano con aves infectadas. El riesgo actual para el público en general de los virus de la influenza aviar es bajo; sin embargo, es importante recordar que el riesgo depende de la exposición y que las personas con más exposición (como quienes trabajan en planteles avícolas) podrían tener mayor riesgo de infección.