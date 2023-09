Agricultura 15-09-2023

Seremi de Salud intensifica fiscalizaciones de carnes y empanadas previo a fiestas patrias



- Se sugiere consumir alimentos en lugares que estén debidamente establecidos y cuenten con la autorización sanitaria correspondiente para la venta de este tipo de productos.



La Seremi de Salud Maule, Gloria Icaza, junto a su equipo de inspectores, fiscalizaron carnicerías, rotiserías y fábricas de empanadas en Talca, para verificar la adecuada aplicación de las medidas de seguridad en el manejo de alimentos. En la ocasión, la Autoridad Sanitaría realizó un llamado al consumo responsable de alimentos, durante estas Fiestas Patrias.

Esta actividad, se suma a las diferentes fiscalizaciones y controles que ha venido realizando la Autoridad Sanitaria en gran parte de la región, con el objetivo de asegurar que los productos que sean consumidos, tanto en locales como en el hogar, se encuentren en óptimas condiciones, asegurando su origen, trazabilidad y adecuada preparación.

En relación a esta jornada, Gloria Icaza, Seremi de Salud, señaló que “durante estos días, hemos realizado 141 fiscalizaciones, en gran parte de la región, con alrededor de 9 sumarios y más de doscientos kilos de carnes decomisados y destruidos”. Además, agregó: “Hacemos un llamado a que las personas realicen sus compras en lugares establecidos, donde se fijen en las condiciones de aseo del lugar y en las condiciones de la carne o de las empanadas”.

Por su parte, Cristian Muñoz, encargado de Inocuidad de Alimentos de la Seremi de Salud, indicó que “al comprar carnes de vacuno, estas tienen que tener un color característico, de rosado a rojizo, brillante, firme y que no posea ningún olor que no corresponda a las características de su especie”. De igual forma, agregó que: “En el caso de las empanadas, estas, una vez que hayan sido hechas o compradas, pueden permanecer hasta 3 o 4 días refrigeradas”, concluyó.

Recomendaciones para una alimentación segura en Fiestas Patrias

• Es muy importante compra y consumir alimentos en recintos establecidos y autorizados, que cuenten con las medidas sanitarias básicas para la preparación y manejo de los ingredientes.

• Antes de comer siempre hay que lavarse las manos, además, hay que evitar compartir utensilios como el servicio, vasos, servilletas y alimentos desde un único recipiente. Si optamos por cocinar en casa, es fundamental separar la carne cruda de otros alimentos -para evitar la contaminación cruzada- y fijarse en que esté en óptimas condiciones: Con el color correspondiente sin manchas verdosas o negras, que no presente un olor fuerte, y que haya sido correctamente refrigerada. Además, si debemos descongelarla esto debe realizarse dentro del refrigerador y nunca a temperatura ambiente.