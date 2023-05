Crónica 03-05-2023

Seremi de Salud lanza actualización de guías alimentarias

Última versión era del 2013, y ahora entrega 10 nuevos mensajes de orientación alimenticia para la población, con el objetivo de conseguir bienestar en la salud de las personas.



La Seremi de Salud Maule, Gloria Icaza, presentó la actualización de las “Guías Alimentarias para Chile”, que ahora entregan 10 nuevos mensajes de orientación alimenticia para la población chilena y maulina, con el objetivo de conseguir bienestar en la salud de las personas. El instrumento, promueve la identidad territorial, la perspectiva de género y la sostenibilidad económica y ambiental de la política alimentaria.



Chile, como el resto de los países de América Latina y el mundo, observa con preocupación algunos de los efectos de la globalización sobre las prácticas alimentarias y los cambios en los estilos de vida de las personas. Este proceso, sumado a la expansión no planificada de las zonas urbanas, ha transformado a las ciudades en lugares carentes de espacios verdes y alejados de los centros de cultivo de alimentos, dejando a las comunidades en una desconexión con la naturaleza.



Es por ello, que la presentación de la actualización de las Guías Alimentarias, se realizó en dependencias del Centro Regional de Abastecimiento (Crea) de Talca, donde Gloria Icaza, estuvo acompañada por la nutricionista, María Alicia Mejías y por el presidente de los locatarios del Crea, Moisés Burgos.



Las Guías Alimentarias se hacen cargo e informan que el bienestar no solo tiene que ver con qué comemos, sino también en cómo comemos. “Las Guías Alimentarias, tienen que ser revisadas cada cinco años y hoy nos obligan a comer alimentos no procesados y que sean locales. Es importante consumir productos estacionales, como manzanas, berenjenas. La idea es alimentarse bien con productos no procesados y preparados en el hogar. Estas guías son muy integrales y buscan reconocer el territorio y que el Maule tiene una riqueza alimentaria”, sostuvo la autoridad sanitaria regional, Gloria Icaza.



María Alicia Mejías, nutricionista de la Seremía de Salud, indicó que “estas guías alimentarias, vienen a poner de manifiesto en como alimentarnos de forma correcta y tienen dos dimensiones. La ambiental, la cual va de la mano con el cambio climático y buscamos tener sistemas alimentarios sostenibles y sustentables, obtener productos y alimentos que sean frescos, naturales e inocuos, pero, además, tiene una mirada socio-cultural, porque nos lleva a recordar nuestro patrimonio alimentario, nuestro patrimonio cultural”.



Posteriormente al lanzamiento, Gloria Icaza, acompañada por Moisés Burgos, presidente de los locatarios del Crea, recorrieron las dependencias del lugar, dialogaron con locatarios y compradores a quienes les explicaron los contenidos e importancia de contar con este documento guía.





En tanto, Moisés Burgos, se refirió a las guías alimentarias e indicó que: “Han ido cambiando las formas de alimentación, sobre todo en la juventud y en los niños, ya que consumen mucha comida chatarra y la invitación es que vengan acá al Crea Talca, a comprar productos frescos, no procesados, para que vuelvan a comer sano”, señaló el presidente de los locatarios del recinto.