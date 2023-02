Crónica 18-02-2023

Seremi de Transportes y Telecomunicaciones del Maule hace llamado para renovar Revisiones Técnicas este mes

Durante el mes de diciembre y marzo, las Plantas de Revisión Técnica (PRT) no exigen un dígito de patente o PPU, lo cual representa una oportunidad para que muchas personas puedan estar al día con una de las exigencias obligatorias para circular con un vehículo, como lo es tener el certificado de revisión aprobado

Ante la llegada del mes de marzo y el pago de los permisos de circulación, la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones del Maule, Ximena Oliva, señaló que es importante que se realice la renovación de la revisión técnica este mes, dada la menor demanda. “Hoy vemos que las plantas de revisión técnica se encuentran con una menor demanda y con ello los tiempos de espera se reducen notoriamente. El punto más alto es en la última semana de febrero, y durante todo el mes de marzo. Por ello es importante no dejarse estar hasta el último día para realizar este trámite, ya que con el pasar de los días irá aumentando la demanda”.

Agregó que “para este mes de febrero corresponde realizar sus revisiones a los vehículos cuyo dígito verificador es 0. En el mes de marzo no hay dígito y queremos recordar que las 4 concesiones operando en el Maule tienen sistema de reserva de hora en su respectivas páginas web, también pudiendo acceder a través de www.prt.cl”



Consideraciones importantes para obtener la Revisión Técnica

Actualmente, de cada 10 rechazos, más del 60% están vinculados al ítem “fallas visuales”, categoría en la que están insertas situaciones tales como:

- Vidrios rotos o con trizaduras

- Luces en mal estado o con colores incorrectos

- Neumáticos en mal estado o lisos

- Puertas en mal estado

- Mal uso de polarizados

Ahora bien, es importante aclarar que dichas fallas están vinculadas a situaciones de siniestros recurrentes. Por lo mismo, la revisión técnica no solo implica el cumplimiento de la exigencia básica para circular en un vehículo, sino también, es claramente una medida de seguridad vial.

Algunos ejemplos de lo anterior son:

 35% de los siniestros ocurridos en 2021, y que tienen como causa principal fallas mecánicas, tienen a los neumáticos como elemento específico que provocó dicho evento.

 bien, el 17% está vinculada a fallas en carrocería o dirección, elementos también insertos dentro de las inspecciones visuales.

 Adicionalmente, si bien representa un porcentaje bajo (2%), los siniestros provocados por falta de señalización en el caso de un automóvil en panne también son parte de situaciones que tienen un elemento recurrente durante la época estival.

Frenos

Otro ítem a destacar está vinculado al rechazo por frenos en mal estado. Si bien no es la categoría mayoritaria (cerca del 15%), igualmente representa casi 2 de cada 10 no aprobaciones en las PRT. Cabe señalar que ello no es menor, entendiendo que este elemento de seguridad es clave para evitar siniestros.

Solo como ejemplo, el 40% de los siniestros vinculados a fallas mecánicas durante el 2021 tienen como factor un freno en mal estado.

¿Cómo impacta en situaciones para prevenir siniestros? Básicamente, si el estado de los frenos y neumáticos no es óptimo, la distancia de frenado aumenta. Por ende, un frenado de emergencia podría ser menos efectivo, si este elemento no está en buen estado.

Ventajas de la revisión técnica

La revisión técnica de un vehículo no solo representa una obligatoriedad para circular por las calles de nuestro país. También, una oportunidad para generar un chequeo adicional que permite una conducción más segura. En este sentido, algunas ventajas relevantes son:

- Diciembre es considerado un mes “comodín”, debido a que no tiene dígito de PPU asociado. Por ende, si un auto está atrasado en este trámite, puede regularizar su situación, evitando multas, que fluctúan entre 1 a 1,5 UTM.

- Por otra parte, la revisión técnica también puede ser realizada de manera preventiva: vale decir, cualquier conductor puede llevar su auto a una PRT, para conocer detalles específicos sujetos a ser revisables, especialmente frente a viajes largos.

- Adicionalmente, la revisión técnica también puede realizarse de forma anticipada, bajo la única condición que corresponda al mes previo al del calendario. Por ejemplo, si en enero corresponde la inspección de vehículos con patente terminada en 9, dichos autos o motos podrían adelantar su inspección, evitando la sobrecarga que se genera entre fines de febrero y el mes de marzo.