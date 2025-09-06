Social 06-09-2025

Seremi del Medio Ambiente convoca a organizaciones Maulinas a postular al Fondo de Protección Ambiental

• Según informó la autoridad medioambiental, hasta el 7 de octubre estarán abiertas las postulaciones para adjudicarse recursos para implementar iniciativas que aporten al cuidado del medioambiente en barrios, escuelas, jardines infantiles, o en entornos naturales en la región del Maule.

Un llamado a las organizaciones de la sociedad civil a participar del XXIX Concurso del Fondo de Protección Ambiental (FPA) 2026, efectuó la Seremi del Medio Ambiente de la Región del Maule, Daniela de La Jara, el que estará abierto hasta el martes 7 de octubre, y que busca apoyar proyectos e iniciativas desarrolladas por la ciudadanía para mejorar las condiciones del patrimonio ambiental.

Según declaró la portavoz de la cartera ambiental, “mediante el financiamiento total o parcial, se impulsarán propuestas relacionadas con la conservación y recuperación de biodiversidad, construcción de invernaderos, instalación de puntos verdes o la gestión de los residuos, iniciativas de eficiencia energética, el desarrollo sustentable, cambio climático y descontaminación ambiental, entre otros ámbitos, los cuales podrán adjudicarse un financiamiento de seis millones de pesos, por cada proyecto ambiental”.

Conjuntamente, autoridad señaló que “el Fondo de Protección Ambiental, tiene como objetivo apoyar iniciativas socioambientales presentadas por la ciudadanía lo que contribuye a fortalecer el tejido social, por lo que hacemos un llamado a las organizaciones a que postulen para adjudicarse los recursos”, manifestó la seremi Daniela de La Jara.

El Fondo de Protección Ambiental (FPA) es el primer fondo concursable de carácter nacional con el que cuenta el Estado de Chile para apoyar iniciativas ambientales presentadas por la ciudadanía. Desde el año 1998 a la fecha, se han financiado 4.095 proyectos a nivel nacional, por un monto que supera los 23 mil 200 millones de pesos.

Las líneas del FPA 2026 a las que se puede postular son:

• Iniciativas para Pueblos Indígenas: Concurso dirigido exclusivamente a comunidades y asociaciones indígenas, reconocidas por CONADI.

• Iniciativas Ciudadanas: Podrán participar personas jurídicas, de derecho privado, sin fines de lucro tales como: Juntas de vecinos, consejos vecinales de desarrollo, centros de padres y madres, centros culturales y artísticos, organizaciones deportivas, organizaciones juveniles, etc.; comunidades agrícolas; y asociaciones gremiales.

• Iniciativas para Establecimientos Educacionales: Podrán participar solamente centros de padres, madres y de apoderados/as.

Las bases y postulación se pueden revisar en www.fondos.mma.gob.cl.



