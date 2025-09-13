Social 13-09-2025

Seremi del Medio Ambiente entrega recomendaciones para unas Fiestas Patrias sustentables

• Autoridad medioambiental realizó un llamado a celebrar estas Fiestas Patrias, con responsabilidad y de manera sustentable, evitando utilizar productos desechables, el desperdicio de alimentos y reciclando el aceite domiciliario usado, disponiéndolo en puntos de acopio.

La Seremi del Medio Ambiente de la región del Maule, Daniela de La Jara, invita a disfrutar de estas Fiestas Patrias de manera responsable con el medio ambiente, para esto se recomienda gestionar adecuadamente los residuos domiciliarios mediante la separación y el uso de puntos limpios, lo que permitirá reducir la contaminación y evitar el daño al entorno, pero, además, con estas prácticas se promueve una cultura ambiental acorde a los tiempos.

Entre los tips de Fiestas Patrias más destacados está la planificación de las compras dieciocheras utilizando siempre bolsas reutilizables, preferir envases retornables y bombillas reutilizables para el consumo de terremotos.

También, para la decoración de oficinas, comercio y del propio hogar, se recomienda emplear adornos patrios reutilizables y/o confeccionados con materiales más ecológicos, y no de plásticos.

En cuanto a la alimentación se llama a prevenir y reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos, ya que el 26% de los residuos domiciliarios en nuestro país, corresponde a frutas, verduras, carnes, pescados y otros alimentos comestibles desperdiciados, los que terminan depositados en los rellenos sanitarios. Se invita a comprar solo lo necesario y no generar más residuos, y a compostar los residuos orgánicos, porque el 58% de la bolsa de la basura corresponde a estos desechos biodegradables.

También se llama a la responsabilidad individual y colectiva, y la adopción de prácticas sostenibles, como el reciclaje de aceite domiciliario, porque 1 litro de aceite contamina 1.000 litros de agua.

Actualmente, el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), se encuentra patrocinando el programa “Toma la Sartén por el Mango”, de la Empresa Nuevosur S.A., iniciativa que, en este momento, se está aplicando en las comunas de Romeral, San Rafael, Pelarco, Talca, Constitución, Linares, Pelluhue, Empedrado, y próximamente, se ejecutará en las comunas de Vichuquén y Curicó.

Respecto a este vínculo con la empresa privada, la representante del Ministerio del Medio Ambiente en la región del Maule sostuvo que “en estas Fiestas Patrias celebremos con responsabilidad también hacia nuestro planeta. Recordemos que acciones cotidianas, como verter aceite de cocina usado al alcantarillado, generan un impacto ambiental que podemos evitar. Cuidemos juntos nuestros mares y biodiversidad implementando hábitos sencillos como el reciclaje de aceite. Con pequeños cambios en la vida diaria, protegemos el medio ambiente y garantizamos un futuro más sano para las próximas generaciones”.

En cuanto a la prevención al elevar volantines en Fiestas Patrias, juego tradicional en parques urbanos, campos y explanadas, se insta a que las cometas sean de papel con estructura de palillos de madera y con tirantes de hilo de algodón, para evitar accidentes e incluso la muerte, por uso de hilo curado en avifauna y las personas.



