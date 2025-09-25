Agricultura 25-09-2025

Seremi del Medio Ambiente rinde cuenta pública de gestión institucional en Linares

• La cuenta pública participativa tuvo como objetivo contribuir a un espacio de diálogo ciudadano, de carácter público, en torno a la evaluación de la gestión de la Seremi del Medio Ambiente de la región del Maule, para fomentar la escucha activa y realizar las mejoras que resulten pertinentes en el quehacer institucional.

La Seremi del Medio Ambiente de la Región del Maule, Daniela de La Jara, encabezó la Cuenta Pública Participativa Regional de Medio Ambiente, donde dio a conocer el balance de la gestión institucional realizada en materia medioambiental periodo 2024-2025.

La actividad contó con representantes de la Delegación Presidencial Provincial de Linares, el Director Ejecutivo del Servicio Evaluación Ambiental (SEA), Roberto Olave, la Jefa de Oficina de la Superintendenta del Medio Ambiente (SMA), Mariela Valenzuela, Carabineros de Chile, Ejército de Chile, Policía de Investigaciones de Chile (PDI), funcionarios municipales de Linares, Yerbas Buenas, de servicios públicos y ciudadanía general.

Durante la rendición de la gestión de la Seremi del Medio Ambiente de la Región del Maule en materia de calidad del aire durante el periodo 2024 se enfocó en la implementación y seguimiento de los Planes de Descontaminación Atmosférica (PDA) vigentes y en la planificación de nuevas estrategias.

En la oportunidad, la autoridad medioambiental señaló que “se trabajó en la protección de la biodiversidad y la gestión de recursos naturales, incluyendo la adaptación al cambio climático, la preservación de humedales y áreas marinas protegidas, y la restauración de paisajes. Además, durante 2024, se avanzó en la elaboración del Plan de Acción Regional de Cambio Climático (PARCC), que establece metas de adaptación y mitigación para la región y se brindó apoyo a los 30 municipios del Maule para la formulación de sus respectivos Planes de Acción Comunal de Cambio Climático”.

Asimismo, se trabajó en diversas etapas de certificación ambiental con los municipios de Vichuquén, Villa Alegre, Pelluhue, San Clemente, Parral, Linares, Curepto, Licantén, Hualañé, Curicó, Talca, Molina, Constitución, Cauquenes, Chanco, Empedrado, Yerbas Buenas y Pelarco, alcanzando una participación del 63.3% de los municipios de la región incorporados en el programa ministerial.

Para finalizar, se destacó la ejecución de nueve proyectos del Fondo de Protección Ambiental (FPA), por un monto de 54 millones de pesos, las iniciativas ambientales ciudadanas se ejecutaron en Pelluhue, San Clemente, Talca, Linares, Empedrado y Cauquenes, aportando en la lucha contra el cambio climático, la descontaminación de los territorios, la conservación de la biodiversidad o la gestión de los residuos en los territorios.

