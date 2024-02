Social 17-02-2024

Seremi del Medio Ambiente y Municipio de San Javier fomentan reciclaje de residuos orgánicos en las viviendas

Con el financiamiento del Fondo para el Reciclaje del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), la Ilustre Municipalidad de San Javier, comenzó la entrega de kits para fomentar el compostaje en las viviendas, con la facilitación de vermicomposteras, núcleos de lombrices y material educativo destinado a la gestión sustentable de los residuos orgánicos en los hogares.



La Seremi del Medio Ambiente de la Región del Maule, Daniela de La Jara, junto al alcalde de la Ilustre Municipalidad de San Javier, Jorge Silva, lideraron la entrega de kit de vermicompostaje a más de 100 familias residentes en el área urbana de la comuna.



Se trata del proyecto: “Fomentando la reducción de residuos orgánicos a través de vermicompostaje en la comuna de San Javier”, el que es financiado por el Fondo para el Reciclaje del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), por un monto de once millones de pesos, con el objetivo de fomentar la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos (ENRO) a nivel municipal, y por supuesto, el correcto manejo de los restos de las verduras, frutas y los desechos de origen animal como cáscaras de huevos, por parte de las vecinas y vecinos de la comuna de San Javier de Loncomilla.



Durante la actividad, la portavoz de la cartera ambiental destacó que “estamos en la comuna de San Javier acompañando a nuestro alcalde en la entrega de 100 vermicomposteras a vecinas y vecinos que se inscribieron en la municipalidad. El Fondo para el Reciclaje es financiada por el Ministerio del Medio Ambiente y la comuna de San Javier participó en este proceso de postulación, siendo uno de los vencedores, dentro de los 194 municipios que postularon, solo 20 municipios fueron seleccionados a nivel nacional”, expresó la seremi Daniela de La Jara.



En tanto, el alcalde de San Javier, Jorge Silva, sostuvo que “las vermicomposteras son para reciclar y devolver a la tierra los residuos sin hacer daño; y fueron 100 emprendedores, personas que, desde ahora, tienen en sus hogares estas composteras. Y estamos esperando poder seguir certificándonos porque con la gente podemos avanzar en temas de reciclaje y medioambiente”, indicó el edil.





Compost Orgánico



Desde ahora, estos residuos ya no irán a parar al relleno sanitario, sino que se aprovecharán estos desechos que no son basura, al transformarse en un nutritivo compost orgánico gracias a los kits de compostaje, que se comenzaron a entregar, y que contienen una vermicompostera, núcleos de lombrices y material educativo (folletería, imanes para refrigerador, código QR para información general).



Es importante destacar que, a través de la correcta gestión sustentable de los residuos orgánicos en los hogares, por medio del reciclaje, se puede obtener compost orgánico para utilizarlo como fertilizante para fortalecer la tierra de los huertos, o darles más fuerza a las plantas ornamentales, medicinales y propagar más flora nativa.



Cabe indicar, que, la iniciativa contempla un fuerte componente de educación ambiental, a través de capacitaciones presenciales a cada una de las familias, para reducir los residuos y aprovechar al máximo los residuos orgánicos generados a nivel domiciliario, los que representan alrededor del 58% de los residuos que una familia genera diariamente.