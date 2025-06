Social 28-06-2025

Seremi Medio Ambiente, Daniela de La Jara: “La protección y conservación del ruil es tarea de todos”



El ruil es una especie arbórea endémica del Maule y única en el mundo. Es tal su significancia que aparece incluso en el escudo de la región del Maule como símbolo distintivo y representativo de esta zona del país. Poco se sabe de aquello, como también de que está en peligro de extinción.

De ahí entonces la importancia del trabajo de protección y conservación que se está llevando adelante en un trabajo que es liderado desde la cartera de Medio Ambiente.

Los incendios forestales son una de las principales amenazas para el ruil. Es así como el incendio del 2017, conocido como de Las Máquinas, y que -según información de la CONAF- terminó arrasando con 158.812,58 hectáreas, además del poblado Santa Olga, en Constitución, significó la afectación de 201,338 hectáreas de ruil (43,61% del total de la superficie de esta especie), de acuerdo con un catastro de la Universidad Católica del Maule.

La Seremi del ramo en el Maule, Daniela de La Jara, da cuenta de la relevancia del plan RECOGE que busca poner a salvo esta especie milenaria.



¿Por qué es importante proteger y conservar el ruil?

“El ruil es una especie arbórea muy antigua, un fósil viviente para la humanidad, pero lamentablemente, también es el árbol más amenazado de Chile . Lo podemos encontrar solo en la Cordillera de la Costa del Maule, concretamente en algunas áreas de las comunas de Curepto, Constitución, Empedrado y Chanco. Las poblaciones de ruil se hallan en un rango altitudinal entre los 100 y 450 metros, creciendo dentro del Bosque Maulino Costero, en terrenos con pendientes pronunciadas y quebradas profundas que miran hacia el sur, en pequeños bosques de segundo crecimiento, su distribución es muy restringida y fragmentada a lo largo de una faja de tan solo 100 kilómetros.



Si bien se desconoce el número exacto de individuos de ruil en la región, se estima una superficie aproximada de 300 hectáreas, de las cuales 60 están en la Reserva Nacional Los Ruiles, ubicada en la comuna de Chanco, en la Provincia de Cauquenes.

Los bosques, en general, regulan el clima, capturan el dióxido de carbono (CO2) del aire, permiten el funcionamiento de ecosistemas, y son los pulmones de nuestro planeta. En particular, el ruil se encuentra en estado de conservación En Peligro de extinción, según el reglamento de clasificación de especies del Ministerio del Medio Ambiente. Debemos evitar que desaparezca”.



¿De qué se trata el plan RECOGE?

“Desde el Ministerio del Medio Ambiente se está llevando adelante el Plan de Recuperación, Conservación y Gestión (RECOGE) del ruil y cuyo objetivo es la investigación, protección y preservación de esta especie y así contribuir a la recuperación de los últimos relictos en la región del Maule. Un trabajo que suma voluntades, capacidades y recursos de distintos actores públicos y privados, y además la activa participación de las comunidades, especialmente las rurales. Por lo mismo, la protección y conservación del ruil es tarea de todos. En este esfuerzo público- privado junto a Minagri Maule, CONAF, FAO, municipios y las empresas forestales que cuentan con predios con presencia de ruil en sus Áreas de Alto Valor de Conservación (AAVC), estamos articulando y trabajando fuertemente en una propuesta, para avanzar en restauración in situ y en la concreción del primer corredor biológico en la región del Maule, el que conectará predios forestales con presencia de ruil y de bosque nativo con la Reserva Nacional Los Ruiles, ubicada en la comuna de Chanco. Por lo que el Plan RECOGE ruil es nuestra hoja de ruta, para conservar a este fósil viviente, patrimonio vivo de la región del Maule”.



¿Cuál es el llamado a la comunidad?

“La invitación a la comunidad es a cuidar los bosques y en el caso del ruil, a conocerlo y protegerlo. Entre las principales amenazas para el ruil y otras especies, están los incendios forestales, en los que está presente el accionar humano, casi en un 99,7% se originan por acciones accidentales, negligentes o de manera intencional.

A lo anterior, se suma la colonización del pino radiata y también los cambios en la cobertura del suelo que afectan la resiliencia de estos bosques.

Todo lo anterior, más el cambio climático, ha generado una trampa ecológica, en la que estos bosques podrían desaparecer si no se implementan medidas urgentes de restauración y manejo del fuego. Se requieren esfuerzos y acciones que propendan a su cuidado y preservación. Sin duda, salvarlo y conservarlo depende de todos nosotros, y la invitación es a informase en nuestro sitio oficial ruil.mma.gob.cl”.