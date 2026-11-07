Crónica 07-11-2026

Seremía de Ciencia y Tecnología en Uuilquilemu: UCM abre las puertas de museo Huilquilemu para divulgar ciencia con más de 120 alumnos de enseñanza media

- En un entorno natural y de patrimonio histórico, investigadores y docentes de la universidad compartieron experiencias interactivas y conocimiento científico con la comunidad escolar de la región.

Bajo el lema "Ciencia que transforma y conecta", la Universidad Católica del Maule (UCM) llevó a cabo una nueva y masiva jornada de divulgación científica en el emblemático Parque Huilquilemu, reuniendo a más de 120 alumnos de educación secundaria en un entorno natural y de patrimonio histórico sin igual.

La actividad, diseñada para acercar el conocimiento científico a las nuevas generaciones de la Región del Maule, convocó a estudiantes secundarios quienes pudieron interactuar de manera directa con destacados investigadores, académicos y docentes de la propia casa de estudios superior.

En medio de los espacios naturales y el valor patrimonial que caracteriza al recinto de Huilquilemu, los jóvenes participaron en diversas experiencias interactivas y charlas magistrales orientadas a despertar vocaciones científicas tempranas y relevar la importancia del patrimonio regional. Al respecto, desde la organización del evento se destacó el valor de descentralizar la ciencia y llevarla a espacios vivenciales:

"Como seremía compartir estos espacios es muy significativo y fundamental, cuando la UCM abre las puertas de espacios con tanta historia como el Parque Huilquilemu para masificar en un entorno tan estimulante como este para motivar el acceso al conocimiento. Ver a más de 120 jóvenes debatir, aprender y sorprenderse junto a nuestros investigadores demuestra que el Maule posee un tremendo semillero de talento científico, capaz de vincular el pasado histórico con los desafíos del futuro", señalaron desde la secretaría regional ministerial de la cartera.

UNA EXPERIENCIA FORMATIVA CON MIRADA DE FUTURO

La jornada se consolidó como un espacio de diálogo horizontal donde la ciencia dejó las aulas tradicionales para dialogar directamente con el entorno y la comunidad escolar. Docentes y científicos valoraron la alta motivación de los escolares, reafirmando el compromiso de la UCM con la vinculación con el medio y la educación pública de calidad.

Con iniciativas como esta, la Universidad Católica del Maule continúa reafirmando su rol estratégico en el desarrollo regional, demostrando que la creatividad, la investigación y la conservación del patrimonio no tienen fronteras y constituyen pilares fundamentales para el crecimiento de la región y del país.

