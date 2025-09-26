viernes 26 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Deportes 26-09-2025
    Series Formativas de Deportes Linares recibieron aporte de empresa privada Tucapel para colaciones
    Publicidad 12
    La donación consistió en barras de arroz y lácteos
    La empresa Tucapel se puso la albirroja. Realizó un aporte que servirá para los partidos amistosos que programen las series formativas .
    La presidenta de la Corporación, Mariela Vásquez Rodríguez , entregó detalles de este beneficio: “ agradecemos el aporte , por parte de Tucapel , que está presente en la comuna de Retiro y con prestigio nacional . Esperamos que otras entidades puedan también sumarse con los colores del Depo . Es sin duda un aporte significativo, porque van destinadas a las colaciones de los partidos . El próximo año vamos a ir con todo con el fútbol formativo , para la competencia a nivel nacional”.
    “Agradecer también al excelente grupo de apoderados que se ha puesto la mano en el bolsillo , principalmente para financiar los viajes , en todo caso algo que pasa en todas las instituciones . Una alegría para nosotros porque ya tenemos tres jugadores que están entrenando con el primer equipo y esperamos que el próximo año se puedan integrar al plantel”, afirmó.
    En tanto, Edith Vásquez , coordinadora de las series menores , valoró también este aporte: “ es súper importante y esperamos que muchos más se puedan sumar . Ha sido un año cansador , agotador , pero con muchas alegrías, porque los niños, han madurado y tienen un comportamiento excelente dentro y fuera la cancha, por eso los padres estamos apoyando con todo y esperamos que otras empresas puedan apoyar este hermoso trabajo de las series formativas que es el futuro de nuestra institución” .
    Al cierre de esta edición, estaban jugando por los play off , Deportes Linares y Constitución Unido , en categoría sub 18 , por la Liga de Proyección 2025 .
    Gerardo Domínguez A
    Redactor Deportivo
    Freddy Mora | Imprimir | 102

