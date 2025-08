Policial 03-08-2025

SERNAC advierte a empresas ante dificultades al momento de cumplir con su rol fiscalizador



Ante algunas recientes dificultades que han experimentado algunos fiscalizadores al momento de realizar sus funciones, el SERNAC advirtió al comercio que en caso de negarse arriesgan multas de hasta 750 UTM, esto es, más de 51 millones de pesos.

Si bien no se trata de situaciones generalizadas, sino más bien de casos aislados, los funcionarios han tenido algunas dificultades en los terminales de buses o funerarias, donde los dependientes utilicen prácticas de evasión al momento de ser fiscalizados, por ejemplo, indican que “no están a cargo”, eludiendo sus responsabilidades.

En el caso de las fiscalizaciones a las tiendas chinas, los funcionarios se enfrentan en algunas ocasiones con barreras idiomáticas o simulaciones por parte de los dueños o vendedores, quienes indican no entender el lenguaje o el propósito de estas acciones del SERNAC, retrasando las inspecciones.

Incluso, en algunos casos, los funcionarios se han enfrentado con la falta de comprensión o la negación de la autoridad del SERNAC. Por ejemplo, recientemente el dueño de una óptica intentó detener una fiscalización, argumentando que el Servicio solo verificaba precios y que no autorizaba la toma de fotografías.

El SERNAC resalta la importancia de la labor de fiscalización, pues permite verificar el cumplimiento de la Ley del Consumidor y que se respeten los derechos de las personas consumidoras.

De hecho, durante lo que va de este año el Servicio registra un incremento de un 63% del total de fiscalizaciones respecto al mismo período del año anterior, pasando de 510 a 830 fiscalizaciones.