Nacional 03-10-2024

Sernac denuncia a banquetera por estafa: Habría incumplido con compromisos en organización de matrimonios

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó que denunció a la banquetera "Chocolatte y Naranja" ante el Ministerio Público. Esto, tras haber reunido diversos antecedentes y detectar la existencia de un eventual delito de estafa y de apropiación indebida. Según informó la entidad, las personas afectadas apuntan a incumplimientos de los servicios contratados, como, por ejemplo, cambios unilaterales y cancelaciones de eventos sin aviso previo y falta de comunicación.

"Nadie veía sus platos, ni las cosas que estaban comiendo, no había luz. Hasta quienes servían se iluminaban con las linternas de los teléfonos", dijo una de las consumidoras que contrató los servicios de la banquetera para su matrimonio. "Era un día importante y son recursos que uno utiliza en una experiencia que nunca más se va a repetir. Lo único que rescato de mi matrimonio fueron las cosas que no dependían de la empresa", se lamentó además la afectada. Otra consumidora que contrató a "Chocolatte y Naranja" relató: "Apareció la dueña de la parcela, quien me dijo que había un